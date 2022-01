Das sind die Neujahrsbabys in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sind schon kurz nach Mitternacht die ersten Babys des Jahres 2022 begrüßt worden. Um 00.11 Uhr erblickte in Halle ein kleiner Junge mit dem Namen Adrian das Licht der Welt

Halle/Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind schon kurz nach Mitternacht die ersten Babys des Jahres 2022 begrüßt worden. Um 00.11 Uhr erblickte in Halle ein kleiner Junge mit dem Namen Adrian das Licht der Welt, wie das Universitätsklinikum in Halle am Samstag mitteilte. Der Junge bringt den Angaben zufolge 2960 Gramm auf die Waage und ist 53 Zentimeter groß. „Adrian ist kerngesund und hat mit einem lauten Schrei seinen Eltern direkt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert“, sagte die Pflegerische Bereichsleitung der Geburtshilfe und Leitende Hebamme Nicole Rostalski.

Zwei Stunden später kam ebenfalls in Halle im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara der kleine Luca zur Welt. Das Baby wiegt 3745 Gramm bei 50 Zentimetern.

Gleich drei Babys wurden in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags im Städtischen Klinikum Magdeburg geboren. Die Erste dort war Valentina Martha - um 2.54 Uhr. Kurz nach der Geburt maß sie 54 Zentimeter und wog nach Angaben des Klinikums 3650 Gramm. Darauf folgten der Junge Leaven und ein weiteres Mädchen mit dem Namen Milla Hedwig. Bis zum Mittag kamen dort noch zwei weitere Mädchen im Klinikum in der Landeshauptstadt auf die Welt.