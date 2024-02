In der zweiten Staffel von "Herz an Bord" auf dem TV-Sender Vox suchen wieder vier Single-Frauen auf einem Kreuzfahrtschiff ihre große Liebe. Mit der 29 Jahre alten Teresa ist auch eine junge Frau aus Naumburg mit dabei.

Naumburg - An Bord eines Kreuzfahrtschiffes, das sich auf eine romantische Reise zu den malerischen Inseln des Nordatlantiks begibt, beginnt eine außergewöhnliche Liebessuche.

Die Dating-Show "Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See" vom TV-Sender Vox geht in die nächste Runde: In der zweiten Staffel wagen wieder vier Single-Frauen das Abenteuer ihres Lebens, um auf hoher See die große Liebe zu finden.

Passend zum Thema: Wittenbergerin sucht im "First Dates Hotel" auf Vox nach der großen Liebe

Während einer zweiwöchigen Kreuzfahrt zu den Kanaren und nach Madeira stehen die Teilnehmerinnen vor einer großen Herausforderung: Auf jeder Reise-Etappe lernen sie bei romantischen Landgängen und Dates an Deck je sechs Männer kennen.

Am Ende jeder Folge müssen sie sich entscheiden: Welche Männer haben nicht überzeugt und wer darf mit zum nächsten Reiseziel?

Naumburgerin Teresa nimmt an Dating-Show auf Kreuzfahrtschiff teil

Unter den Teilnehmerinnen ist Teresa, Justizfachwirtin aus Naumburg. Die 29-Jährige bringt an Bord als lebensfrohe Single-Frau frischen Wind in die Liebessuche.

Seit ihrer Trennung im Februar 2023 nach einer siebenjährigen Beziehung und fünf Jahren Ehe ist sie nach eigener Aussage offen für eine neue Liebe.

Teresa (29) aus Naumburg sucht in der zweiten Staffel von "Herz an Bord" auf Vox nach ihrem Traumpartner. Foto: RTL/Philipp Rathmer

Bekannt für ihre humorvolle Art, legt Teresa Wert darauf, in einer Beziehung Priorität zu haben und sucht nach einem starken Partner, der ihr die Stirn bieten kann. "Mich kriegt man nicht mit Rosen, sondern mit 'nem Döner", sagt die 29-Jährige.

"Mich kriegt man nicht mit Rosen, sondern mit 'nem Döner." Teresa, Teilnehmerin bei "Herz an Bord"

Bislang zog sie stets große, kräftige Männer mit dunklem Haar und Augen vor, hatte jedoch ebenfalls Beziehungen mit blonden Männern mit blauen Augen.

Das könnte Sie auch interessieren: "Traumhaus oder Luftschloss" bei Vox: Paar aus dem Harz baut Bahnhof zu ihrem Traumhaus um

Ihr idealer Partner wäre definitiv älter als sie, jedoch höchstens um fünf Jahre. Da sie sich Kinder wünscht, ist es ihr wichtig, dass ihr zukünftiger Partner kinderlieb ist und eine stabile Lebensgrundlage hat.

Das sind die Kandidatinnen in der zweiten Staffel von "Herz an Bord" auf Vox

Neben Teresa hoffen noch drei weitere Kandidatinnen auf ihren Traummann an Bord:

Ann-Kathrin ("Anne"), 31, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Hamburg steht laut eigener Aussage auf Kitsch mit Kerzen, Blumen, Picknick, Sonnenuntergänge und möchte für ihren Partner "die Einzige" sein.

Athanasia "Ana", 39, Social Media Managerin aus Düsseldorf erwartet von einem Mann, dass er den ersten Schritt wagt. "Dann fühle ich mich weiblicher und wertgeschätzter", erklärt sie.

Herz an Bord auf Vox: Die Kandidatinnen v.l.: Teresa, Ana, Tanja und Anne Foto: RTL/Philipp Rathmer

Tanja, 40, Schauspielerin, Moderatorin und Musicaldarstellerin aus Berlin sucht in ihrem Traummann eine Mischung aus Macho und Ruhepol. "Ich suche einen Mann, mit dem ich alles machen kann – vom Candle Light Dinner bis zum Bier am Späti", sagt sie.

Bis auf Teresa aus Naumburg haben die Kandidatinnen bereits TV-Erfahrung. So war Anne bereits bei "Die Schulermittler" zu sehen. Ana war zweimal Teilnehmerin bei "Shopping Queen" und Tanja moderierte die Verkaufsshow "Judith Williams Fashion".

Wayne Carpendale fungiert bei Vox-Sendung als "Liebeskapitän"

Für Teresa und ihre Mitstreiterinnen ist es die Chance, nicht nur die Welt zu erkunden, sondern vielleicht auch das Herz ihres zukünftigen Partners zu erobern.

Jede Entscheidung könnte das Tor zu einer neuen Liebe öffnen oder eine verpasste Gelegenheit bedeuten. Wayne Carpendale, der als Moderator und "Liebeskapitän" fungiert, begleitet die Frauen auf ihrer Reise, bietet Unterstützung und steht mit Rat zur Seite.

Lesen Sie auch: "Die Höhle der Löwen": Sachsen-Anhalter überzeugt mit Handy-App "Aivy" bei Vox-Show

Die zweite Staffel von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" ist ab dem 19. März 2024 immer donnerstags um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen.