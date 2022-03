Vandalismus: Bahnverkehr zwischen Magdeburg und Hannover noch bis in die Abendstunden gestört

Bahnreisende zwischen Magdeburg und Hannover müssen sich am Mittwoch auf Verzögerungen einstellen. Aufgrund von Vandalismusschäden muss der Bahnverkehr umgeleitet werden. Welche Verbindungen betroffen sind und wie lange die Störung dauern soll.

Auf der Bahnstrecke Magdeburg-Hannover kommt es am Mittwoch zu Verspätungen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Aufgrund von Vandalismus muss der Bahnverkehr zwischen Magdeburg und Hannover am Mittwoch umgeleitet werden. Wie die Deutsche Bahn am Morgen mitteilte, haben Unbekannte mehrere Kabel an einem Signal bei Eilsleben beschädigt. Es kommt zu Halteausfällen und Verspätungen.

Umleitung auf Bahnstrecke Magdeburg-Hannover wegen Vandalismus

Alle IC-Züge werden zwischen Hannover und Magdeburg in beiden Fahrrichtungen umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 45 Minuten. Die Halte Peine, Braunschweig Hauptbahnhof und Helmstedt entfallen. Es ist ein Ersatzhalt am Wolfsburger Hauptbahnhof geplant. Zwischen Magdeburg und Helmstedt verkehren derzeit auch keine Regionalzüge.

+++Update+++



Reparatur an einem Signal / Vandalismusschaden bei #Eilsleben



Mehrere Kabel durch Vandalismus beschädigt.



Reparatur mind. bis in die Mittagsstunden.



Fernverkehrszüge #Hannover >< #Magdeburg weiter in Umleitung.



Infos unter: https://t.co/0Df1AF4Bxj



Update folgt. https://t.co/TGU2lPBSwd — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) March 30, 2022

Aktuelle Alternativen für Reisende

Reisende von/nach Peine und Braunschweig sollten laut Empfehlung der Deutschen Bahn die Regionalzüge zwischen Hannover beziehungsweise Wolfsburg und Braunschweig nutzen. Reisende von/nach Helmstedt sollten auf die Regionalzüge zwischen Braunschweig und Helmstedt umsteigen.

Am Mittag teilte die Bahn mit, dass die Reparaturarbeiten länger dauern würden, als zunächst angenommen. Es ist daher noch mindestens bis zum Abend mit Einschränkungen zu rechnen.