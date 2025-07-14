Promis aus der DDR, die heute noch im Rampenlicht stehen. Ja, die gibt es, und zwar mehr als man denkt. Welche Namen bis heute präsent sind.

Hätten Sie es gewusst? Diese Promis waren bereits in der DDR berühmt

Von Inka Bause (im Bild) über Nina Hagen bis zu Wolfgang Lippert: Diese bekannten Persönlichkeiten kommen aus der DDR.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Viele Stars aus der DDR sind längst in Vergessenheit geraten. Doch einige haben sich fest in der gesamtdeutschen Medienlandschaft etabliert. Sie prägten TV, Politik, Musik und Sport – damals wie heute.

Axel Schulz: Boxtalent aus dem Osten

Axel Schulz begann seine Box-Karriere 1979 bei der SG Gaselan Fürstenwalde. Drei Jahre später wechselte er in die Boxabteilung des ASK Vorwärts Frankfurt.

Trainiert wurde er unter anderem von Ulli Wegner und ab 1988 von Manfred Wolke. Im Laufe seiner Amateurkarriere bestritt er 98 Kämpfe mit 78 Siegen.

Axel Schulz war in der DDR ein aufstrebendes Box-Talent. (Foto: Imago/Breuel-Bild)

Auch nach der Wende war Schulz als Profi-Boxer aktiv. So setzte er sich 1992 in Kassel gegen Bernd Friedrich durch und wurde deutscher Meister im Schwergewicht.

Am 22. April 1995 versetzte der unbekannte "sanfte Riese" die Boxwelt in Erstaunen. In der legendären MGM Grand Garden Arena in Las Vegas hatte Schulz die alternde Boxlegende George Foreman nach Meinung fast aller Experten besiegt - nur die Punktrichter sahen es anders.

"Das war für mich ein glücklicher Umstand, dass ich gegen so eine Legende boxen durfte. Ich hatte natürlich auch Glück, dass das Urteil weltweit so einen großen Protest ausgelöst hat. Das wäre bei keinem anderen Gegner passiert", so Schulz.

Schulz bekam dann eine weitere Chance, um den vakanten Schwergewichtstitel gegen Francois Botha zu kämpfen. Im Dezember 1995 unterlag Schulz in Stuttgart dem Südafrikaner, später wurde Botha aber des Dopings überführt. Der Kampf ging daraufhin ohne Wertung in die Geschichtsbücher ein.

Axel Schulz über Foreman-Kampf: "Davon lebe ich heute noch"

Im Juni 1996 bekam Schulz seine dritte Chance, in Dortmund verlor er knapp gegen den US-Amerikaner Michael Moorer.

Seinen Rücktritt aus dem Ring verkündete Axel Schulz 1999 nach einer Niederlage gegen Wladimir Klitschko.

Ein Comeback gegen den US-Amerikaner Brian Minto im November 2006 geriet zur Demütigung. Mit dem Duell gegen Foreman hat Schulz inzwischen seinen Frieden gemacht. "Es war der größte Kampf meiner Karriere. Er hat mein ganzes Image gebracht. Davon lebe ich heute noch", sagte er später.

Inka Bause: Vom Kinderstar zur TV-Ikone

Schon in der DDR war Inka Bause ein Kinderstar. Zweimal wurde die gebürtige Leipzigerin von der DDR-Jugendzeitschrift „neues leben“ zur Nachwuchssängerin des Jahres gewählt. Bereits mit 16 Jahren hatte sie ihren ersten Hit, mit 18 veröffentlichte sie ihr erstes Album. Nach der Wende wechselte sie ins Fernsehen.

In der DDR war Inka Bause ein bekannter Kinderstar. Heute ist sie bei "Bauer sucht Frau" nicht mehr wegzudenken. Foto: IMAGO / BOBO

Mittlerweile ist sie vor allem in ihrer Rolle als Kuppelshow-Moderatorin bei "Bauer sucht Frau" im deutschen Fernsehen präsent und erreicht dabei regelmäßig mehrere Millionen Zuschauer. Bis heute ist sie bekannt für ihre außergewöhnliche Stimme und ihre exzentrischen Auftritte.

Nina Hagen: Grenzgängerin mit Punk-Attitüde

Nina Hagen war in der DDR als Sängerin durch ihr Lied "Du hast den Farbfilm vergessen" bekannt und trat unter anderem in TV-Shows wie "Ein Kessel Buntes" auf. Das Enfant terrible reiste 1976 aus der DDR aus, nachdem ihr Stiefvater Wolf Biermann ausgebürgert worden war.

Nina Hagen ist – neben ihrer gewaltigen Stimme – vor allem durch schrille Outfits und ihre extravagante Persönlichkeit bekannt. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Im Westen wandelte sie sich zur provokanten Punkkünstlerin. Nina Hagens schrille Stimme, ihr provokanter Stil und ihre exzentrische Persönlichkeit machten sie auch international bekannt. Bis heute ist sie als Musikerin, Schauspielerin und Aktivistin aktiv und gilt als deutsche Musiklegende.

Frank Schöbel: Der Schlagerkönig des Ostens

Frank Schöbel war einer der populärsten Musiker in der DDR und veröffentlichte seit den 1960er Jahren zahlreiche Hits. Besonders bekannt wurde sein Song "Wie ein Stern" von 1971. Mit "Weihnachten in Familie" schuf er zudem eine der meistverkauften DDR-Schallplatten.

Frank Schöbels Platte „Weihnacht in Familie“ machte ihn in der DDR bekannt. Foto: dpa/ | Sebastian Kahnert

Auch nach der Wende blieb er als Musiker aktiv, veröffentlichte neue Alben und gab Konzerte. Er ist eine feste Größe des deutschen Schlagers – besonders im Osten.

Katarina Witt: Eiskunstlauf-Ikone der DDR

Katarina Witt wurde vom DDR-Sportsystem gefördert und gewann bereits als junge Frau internationale Titel. Sie holte 1984 und 1988 Olympia-Gold im Eiskunstlauf und wurde viermal Weltmeisterin.

Nachdem Katarina Witt die Schlittschuhe an den Nagel gehängt hatte, machte sie sich als TV-Expertin einen Namen. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Nach ihrer Sportkarriere war Katarina Witt als TV-Expertin, Schauspielerin und Markenbotschafterin aktiv. Sie gilt bis heute als eine der größten Sportlerinnen Deutschlands.

Henry Maske: Disziplinierter Champion aus dem Osten

Als Amateur war Henry Maske einer der erfolgreichsten Boxer des Ostens und galt schon früh als Vorbild für sportliche Disziplin und Fairness. 1988 wurde er Olympiasieger.

1988 gewann Henry Maske den Olympiatitel. Foto: IMAGO / HMB-Media

Nach der Wende wurde er Profiboxer und war von 1993 bis 1996 IBF-Weltmeister im Halbschwergewicht. Auch nach dem Rücktritt blieb er durch Medienauftritte und Werbung im Gedächtnis vieler Deutscher.

Wolfgang Lippert: Entertainer mit Ost-Charme

Wolfgang Lippert war in der DDR als Sänger und Moderator sehr bekannt. Mit Liedern wie "Erna kommt" und seine Fernsehsendung "Meine erste Show" erreichte er große Beliebtheit.

Wolfgang Lippert war in der DDR einer der gefragtesten Unterhaltungskünstler. Foto: IMAGO / Stephan Wallocha

Nach der Wende übernahm er 1992 für kurze Zeit die Moderation von „Wetten, dass …?“ Auch danach blieb er als Entertainer, Autor und Moderator im Gespräch. Bis heute tritt er bei Veranstaltungen auf und ist regelmäßig in Talkshows zu sehen.

Die Geschichten dieser Persönlichkeiten zeigen: Eine Karriere, die in der DDR begann, kann weit über den Systemwechsel hinausstrahlen. Viele der DDR-Stars haben sich immer wieder neu erfunden, andere sind sich treu geblieben. Doch alle haben sie eins gemeinsam: Bis heute sind sie Teil der deutschen Öffentlichkeit.

Täve Schur: Der Volksheld auf dem Fahrrad

Für viele gilt Täve Schur als der größte DDR-Sportler. Foto: IMAGO / opokupix

Gustav-Adolf „Täve“ Schur war in der DDR ein sportliches Idol. Als Radrennfahrer gewann er 1955 und 1959 die Friedensfahrt, das bedeutendste Amateurrennen im Ostblock, und wurde 1958 und 1959 Weltmeister im Straßenrennen.

Auch Jahrzehnte nach seinem Rückzug vom Leistungssport ist Täve Schur im Osten eine Legende geblieben. Er war Abgeordneter der Volkskammer, später auch im Bundestag. Bis heute wird er als Vorbild für Fairness, Ausdauer und Bodenständigkeit gefeiert und gilt vielen als der größte DDR-Sportler aller Zeiten.

Sigmund Jähn: Der erste Deutsche im Weltall

Er ist der Weltraumpionier der DDR. Sigmund Jähn schrieb Geschichte, als er am 26. August 1978 an Bord von "Sojus 31" als erster Deutscher ins All startete. Für viele in der DDR war das ein Moment, den man nicht vergaß: live im Fernsehen, Sondersendungen im Radio, Fahnen an Schulen und Betrieben. "Unser Mann im All" hieß es damals.

August 1978: Der sowjetische Kosmonaut Waleri Bykowski (links) und der DDR-Astronaut Sigmund Jähn vor ihrem gemeinsamen Raumflug. Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb | Frm

Jähn stammte aus dem kleinen vogtländischen Ort Morgenröthe-Rautenkranz, war gelernter Militärpilot und galt als bodenständig. Sein Raumflug wurde intensiv medial begleitet, sein Gesicht war überall: in der "Aktuellen Kamera", auf Plakaten, in Schulbüchern. Nach seiner Rückkehr promovierte er, reiste durch das Land und berichtete in Schulen und auf Staatsanlässen vom Blick auf die Erde aus dem All.

Sigmund Jähn wenige Monate vor seinem Tod im Jahr 2019. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt

Dem All blieb er auch danach treu. Jähn arbeitete an der Auswertung der Mission, später als Verbindungsmann zwischen der sowjetischen und der deutschen Raumfahrt. Auch nach der Wende setzte er seine Arbeit fort und war unter anderem für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt tätig. Im Jahr 2019 starb der "Held der DDR" im Alter von 82 Jahren.

Jürgen Sparwasser: Der größte Fußballmoment der DDR

Unvergessen bleibt der Moment bei der Weltmeisterschaft am 22. Juni 1974 in Hamburg, als Jürgen Sparwasser den Ball im Tor unterbrachte und die DDR mit 1:0 im einzigen Spiel gegen die BRD gewann.

Historischer Moment 1974: Sparwassers Treffer zum 1:0 für die DDR lässt Sepp Maier (rechts) fassungslos zurück. Foto: picture-alliance/ dpa | Roland Witschel

Das Fußball-Idol wurde in Halberstadt geboren und wuchs mit dem Sport auf, der früh sein Alltag und sein Antrieb wurde. Beim 1. FC Magdeburg entwickelte er sich zu einem der prägenden Offensivspieler der DDR: kein Showspieler, sondern jemand, der das Spiel verstand und im entscheidenden Moment da war. Das Tor von Hamburg machte ihn landesweit bekannt.

Nach dem Ende seiner Profikarriere blieb Sparwasser dem Fußball verbunden, fühlte sich in der DDR jedoch zunehmend eingeengt. Begrenzte Freiheiten, eingeschränkte Perspektiven und das Gefühl ständiger Kontrolle spielten dabei eine Rolle. Während eines Aufenthalts mit einer Altherrenmannschaft in Saarbrücken kehrte er im Jahr 1988 nicht mehr in die DDR zurück und blieb gemeinsam mit seiner Frau im Westen.

Schnell stellte Sparwasser jedoch fest, dass ihm das Profigeschäft dort nicht wirklich lag, auch wenn er sich zeitweise engagierte, unter anderem als Vorsitzender der Vereinigung der Vertragsfußballer. Heute freut er sich über die Erfolge seines 1. FC Magdeburg und nimmt als Dauerkartenbesitzer gelegentlich den Weg in die alte Heimat auf. Dauerhaft zurückkehren möchte er jedoch nicht.