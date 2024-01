Es war die wohl größte Demo in Halle seit der Wende: Rund 16.000 Menschen sind am Samstag gegen die AfD auf die Straße gegangen. Dabei war der Kreativität der Teilnehmer keine Grenzen gesetzt. Wir haben einige der schönsten Protest-Plakate gesammelt.

Demo gegen Rechts – Mega-Protest in Halle – die schönsten Schilder

In Halle haben am Samstag rund 16.000 Menschen gegen rechts demonstriert.

Halle (Saale)/DUR – Halle hat am Samstag die wohl größte Demonstration seit der Wende erlebt. Rund 16.000 Menschen sind gemeinsam gegen die AfD und ihre rechtsextremen Netzwerke auf die Straße gegangen.

Viele junge Menschen, Familien, aber auch gesetzteres Publikum und Senioren: Sie alle kamen zusammen, um für die Demokratie einzustehen. Viele taten dies auch mit fantasievollen Plakaten – und ganz ohne Galgen.

Wir haben einige der schönsten Demo-Plakate gesammelt:

Wie immer mit dabei: Die Omas gegen rechts. Foto: Stephan Lohse

Bis zu 16.000 Menschen sind in Halle gegen die AfD auf die Straße gegangen. Foto: Stephan Lohse

Bunter Protest gegen die AfD in Halle. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Auch Fabelwesen sind willkommen. Foto: Stephan Lohse

Fantasievoller Protest gegen Rechtsextreme in Halle. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Teilmehmer der Demo auf der Magdeburger Straße. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Viele Menschen waren gegen die AfD auf der Straße. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Über 15.000 Menschen waren dabei. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Ja, es heißt Bernd. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Fast alle Farben sind willkommen. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Erinnerung an das Toleranz-Paradoxon. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: lieber bunt als braun lautet die Devise. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Einblicke in die Demo. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: eindeutiges Statement. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Dieses Plakat erschließt sich nur musisch Interessierten. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Ein Klassiker der Anti-AfD-Demos. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Keine schokolade für Höcke und Co. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Einblicke in die Demo. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: wäre wohl sonst nicht an die frische Luft gegangen... Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Protest gegen die Deportations-Pläne der AfD. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: eindeutige Forderung. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Geht es nach den Plänen der Rechtsextremen gibts bald keine Falafel mehr. Foto: Stephan Lohse

Demo gegen rechts in Halle: Auch Kinderbücher werden eingesetzt. Foto: Stephan Lohse

Die Demo in Halle reihte sich ein in zahlreiche Versammlungen, die gerade in ganz Deutschland stattfinden. Überall im Land gehen derzeit Tausende Menschen im Protest gegen Rechtsextremisten auf die Straße.