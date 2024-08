Sachsen-Anhalts Landräte werfen der schwarz-rot-gelben Landesregierung vor, die Landkreise immer tiefer in die Verschuldung zu treiben. Jetzt drohen sie mit Konsequenzen.

49-Euro-Ticket in Sachsen-Anhalt vor dem Aus?

Wird das Deutschlandticket in Sachsen-Anhalt fortgesetzt?

Magdeburg - „Die Fortsetzung des Deutschlandtickets ist angesichts der vom Ministerium der Finanzen in Aussicht gestellten Unterfinanzierung der Landkreise nicht mehr möglich“, sagte am Freitag der Präsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Götz Ulrich (CDU), nach einer Konferenz der Landräte in Naumburg.