In der Kika-Show "Die beste Klasse Deutschlands" kämpfen 16 Klassen aus ganz Deutschland um eine kostenlose Klassenfahrt. In der aktuellen Staffel sind auch wieder Schüler aus Halle dabei.

"Die beste Klasse Deutschlands": So schlagen sich die Schüler aus Halle bisher

In verschiedenen Spielen mussten die Schülerinnen und Schüler aus Halle gegen die Klasse 6b aus Düsseldorf antreten.

Halle (Saale) - 16 Klassen aus verschiedenen Bundesländern kämpfen derzeit im Kika um den Titel "Die beste Klasse Deutschlands". Mit dabei ist auch die 6.2 des Landesgymnasiums Latina August Hermann Francke aus Halle.

Im ersten Wettstreit traten die Schülerinnen und Schüler der halleschen Schule im direkten Duell gegen die 6b des Leibnitz Montessori Gymnasiums aus Düsseldorf an.

6.2 der Latina aus Halle gewinnt Duell gegen Klasse aus Düsseldorf

Die ersten zwei Runden gingen dabei an die Klasse aus Halle, die sich damit einen Vorsprung erarbeiten konnten. Anschließend mussten die Schülerinnen und Schüler versuchen, Radiergummis in einen Eimer zu katapultieren.

Lesen Sie auch: Dreh für Kika-Show „Die beste Klasse Deutschlands“ – Was Naumburger „Hus“-Schüler dabei erleben

Hier wartete die Klasse aus Düsseldorf mit mehr Treffsicherheit auf und entschied die Runde für sich. Allerdings schaffte es Halle im nächsten Spiel, mehr Bleistifte innerhalb von 30 Sekunden in einen Eimer zu werfen.

Die Schüler aus Halle haben es geschafft, mehr Bleistifte als Düsseldorf in einen Eimer zu werfen. (Screenshot: Kika)

Somit war die 6.2 des Landesgymnasiums aus Halle nicht mehr einzuholen. Das heißt: Sie werden in der kommenden Woche an der "Wochenshow" in Erfurt teilnehmen, in der ein Multiple-Choice-Quiz auf die Schülerinnen und Schüler wartet.

Lesen Sie auch: "Die beste Klasse Deutschlands": Schüler aus Halle greifen in ARD nach dem Titel

Kostenlose Klassenfahrt als Siegerprämie

Wenn sie auch dort gewinnen, dürfen sie in das Superfinale einziehen und spielen dann um den Titel "Die beste Klasse Deutschlands".

Anstrengen werden sich die Kids dabei bestimmt, denn als Prämie wartet eine kostenlose Klassenfahrt auf die Sieger.

Lesen Sie auch: Latina-Schüler gewinnen Superfinale auf Kika: Wir sind "Die beste Klasse Deutschlands"

Bereits 2018 hatte es eine sechste Klasse des Landesgymnasiums Latina August Hermann Francke geschafft, sich den Titel zu holen. Sie gewann damals eine Klassenfahrt nach Edinburgh.