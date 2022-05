„Die Kinder sind regelrecht versumpft“

Volksstimme: In jüngster Zeit wird immer häufiger thematisiert, dass Corona und der Ukrainekrieg besonders Heranwachsende traumatisiert. Sind das auch Ihre Erfahrungen?

Professor Hans-Henning Flechtner: Covid-19 beschäftigt uns seit mehr als zwei Jahren und es gibt inzwischen eine Fülle von Erkenntnissen. Allerdings ist es schwierig, in solch relativ kurzer Zeit viele gesicherte Ergebnisse zu bekommen, denn die Auswirkungen auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen sind auch regional sehr unterschiedlich.

Stochern im Dunkeln?

Flechtner: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Pandemie eine erhebliche Belastung mit sich gebracht hat. Stichworte: Lockdown, Schulschließungen, Fernunterricht, Kinder, die unter komplizierten, sozialen Bedingungen in beengter häuslicher Umgebung leben und somit nur sehr schwer am digitalen Unterricht teilnehmen können. Es ist teilweise so gewesen, dass Kinder und Jugendliche zu Hause regelrecht „versumpft“ sind und kaum noch reale soziale Kontakte nach draußen hatten. Für die, die sowieso schon unter schwierigen Verhältnissen lebten, war das noch mal deutlich schwerer.

Also ist die Zahl der psychisch Gestörten während der Pandemie merklich angestiegen?

Flechtner: Dazu muss gesagt werden, dass Belastung nicht gleich psychische Störung ist und schon gar nicht psychische Erkrankung. Besonders bei Kindern nicht. Sie sind grundsätzlich sehr widerstandsfähig und können phasenweise Ängste haben, sich zurückziehen, kommen dann aber auch wieder gut aus dieser Phase heraus. Deshalb wehre ich mich gegen den Begriff „Lost Generation“ (verlorene Generation). Richtig ist: Wir sehen deutliche Belastungen. Wir sehen auch mehr Notaufnahmen in den Kliniken. Wir sehen auch mehr suizidale Krisen. Es wird auch über eine Zunahme von Essstörungen berichtet. Aber das sind alles punktuelle Ergebnisse, die noch kein abschließendes, rundes Bild ergeben.

Wird sich der Kongress auch mit diesem Themenkreis beschäftigen?

Flechtner: Ja, wir wollen bei einigen Sitzungen gemeinsam zusammentragen, was es an Einzelerkenntnissen gibt, welche lassen sich verallgemeinern und mit welchen Aussagen muss man sehr vorsichtig sein.

Ich nenne da nur eine Studie vom Uniklinikum Essen, das die Themen Intensivstationen und Aufnahmen dort nach Suizidversuchen hochgerechnet hat und zum Ergebnis gekommen ist, dass die Anzahl der Aufnahmen auf Intensivstationen in Kinderkliniken nach Selbstmordversuchen erheblich angestiegen ist. Auch von Kollegen aus Tübingen gab es Hinweise auf eine erhebliche Zunahme von Notaufnahmen. Aber man muss sehr vorsichtig sein, solche harten Schlüsse zu ziehen. Denn wie eingangs erwähnt kann man das aufgrund der regionalen Unterschiede noch nicht deutschlandweit als gesicherten Trend hochrechnen.

Zur Belastung durch Corona kommen weitere Faktoren hinzu, die sich negativ auf die Kinderseele auswirken können, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine.

Flechtner: Richtig, wir haben eine ganz heterogene Situation, wo man schon sagen kann, dass die äußeren Faktoren, wie Pandemie, aber auch Klimakrise und nicht zuletzt der Krieg eine Dauerbelastung für Kinder und Jugendliche darstellen. Das bedeutet aber nicht, Land unter und dass alle Kinder Therapie brauchen.

Kann man an Zahlen fest- machen, wie sich die von Ihnen genannten Faktoren auswirken?

Flechtner: Es kursieren Zahlen, dass jedes siebente Kind eine psychische Konstellation aufweist, die fast einer Störung entspricht und Hilfe braucht. Die Zahl halte ich allerdings für zu hoch.

Ich sehe eher eine Spanne zwischen fünf und zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen, wo Hilfe sinnvoll wäre. Gegenwärtig würde ich eine Zunahme von etwa 30 Prozent für realistisch halten. Was nicht heißt, dass alle sofort eine Therapie brauchen, aber unter Umständen eine Beratung, eine kurze Begleitung und damit ist es oft auch schon getan.

Sie sprachen die suizidalen Krisen an, also Selbstmordversuche von Jugendlichen. Gibt es dazu Erkenntnisse?

Flechtner: Diese Krisen haben tatsächlich zugenommen. Es ist jedoch nicht so, dass diese Patienten, die wir deshalb stationär aufgenommen haben, nun Wochen und Monate in der Klinik bleiben. Sie brauchen unter Umständen zwei, drei Tage und können dann auch wieder in ambulante Maßnahmen entlassen werden.

Stichwort Ukrainekrieg. Wie beeinflusst er Heranwachsende?

Flechtner: Kinder reagieren auf solche Bilder im Fernsehen mit vielen Fragen und Ängsten: Kann das auch bei uns passieren? Es ist wichtig, dass Eltern, von denen viele auch selbst unterschwellig Angst haben, wie sich der Krieg auf uns auswirken wird, zum Beispiel durch wirtschaftliche Belastungen, mit den Kindern die Dinge altersgerecht, aber offen besprechen. Das gilt auch für Kita und Schule. Für Eltern, die selbst unter Angststörungen leiden, wird ein Gespräch, um ihren Kindern Sicherheit zu vermitteln und zu erklären, dass man daran nicht zerbrechen muss, natürlich eher zu einem Problem werden können.

Und Kinder, die aus der Ukraine kommen?

Flechtner: Sicherlich sind traumatisierte Kinder, Jugendliche und Familien darunter. Aber es wäre falsch zu sagen, dass grundsätzlich jeder, der in der Heimat etwas Schlimmes erlebt hat, in eine Traumatherapie muss. Die Heranwachsenden brauchen vielmehr zunächst praktische Hilfen.

Sollte man Kinder von Informationen über den Krieg fernhalten?

Flechtner: Etwas verhindern zu wollen, was man nicht gut verhindern kann, ist der schlechteste Ratschlag. Ich sollte nicht versuchen, zu verhindern, ich muss die Kinder mit den Dingen vertraut machen, auch wenn sie schwierig sind und vermitteln, dass sie bewältigt werden können. Hält man alle Belastungen fern, werden Kinder geschwächt. Wie soll ein Kind sonst erfahren, was Krieg bedeutet. Wir sollten auch ein wenig auf die Widerstandsfähigkeit der Kinder vertrauen.