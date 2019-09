Auf vielen Obstplantagen in Sachsen-Anhalt bedienen sich fremde Menschen ohne Erlaubnis ganz selbstverständlich an reifen Früchten. Archivfoto: Jan Woitas/dpa

Sachsen-Anhalter ernten oft ohne Erlaubnis auf fremden Plantagen Äpfel, Birnen oder auf Pflaumen, was jedoch keine Bagatelle sei.

Halle (dpa) l Einige naschen nur eine Erdbeere, andere graben gleich ganze Bäume aus: Auf vielen Obstplantagen im Land bedienen sich fremde Menschen ohne Erlaubnis ganz selbstverständlich an reifen Früchten. Sie stecken Äpfel, Pflaumen und andere Früchte in ihren Mund oder ihre Taschen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Für die Obstbauern ist der Verlust zwar oft verkraftbar, aber ärgerlich. Denn meist bleibt es nicht bei einem einzelnen gestohlenen Apfel.

"Mundraub ist keine Bagatelle", sagte der Geschäftsführer des Landesverbands "Sächsisches Obst", Uwe Jentzsch. Ob man einen Apfel im Supermarkt oder einen vom Baum einer Obstplantage stehle: "Diebstahl ist Diebstahl", so der Fachmann. Das Phänomen spiele glücklicherweise bei den Obstbauern aber nur eine untergeordnete Rolle.

"Mundraub kommt bei uns natürlich vor", sagte ein Mitarbeiter des Obsthofs Martin in Zeitz. Meistens schlage der Verlust von einigen geklauten Früchten aber nicht großartig zu Buche. Schlimmer sei vielmehr, dass es meist nicht bei dem gestohlenen Obst bleibe.

Bäume ausgegraben und mitgenommen

Beim Obsthof Zwicker in Jessen-Schweinitz im Norden des Landes etwa seien unter anderen schon junge Bäume ausgegraben und mitgenommen worden, sagte eine Mitarbeiterin. Andere Obstbauern wie der Obsthof Alexander Müller in Querfurt mussten nach eigenen Angaben zerstörte Zäune nach dreisten Einbrüchen wieder reparieren. Denn um zu den reifen Früchten zu gelangen, trampeln die Diebe die Zäune der Plantagen nieder oder schneiden sie sogar durch. Oft gingen auch Äste kaputt, hieß es.



Nicht nur auf den Plantagen, auch in den Werksverkäufen kommt es hin und wieder zu Diebstählen. "Manche Kunden greifen im Verkauf einfach zu und kosten unsere Äpfel", sagte eine Mitarbeiterin eines Obstbaubetriebs in Eisleben. Das sei jedoch die Ausnahme. Die meisten fragten vorab, ob sie von den Sorten probieren könnten. "Wir sind die Letzten, die dann "Nein" sagen", so die Mitarbeiterin.

Obsthöfe komplett umzäunt

Um sich vor Mundräubern zu schützen, setzten viele Obstbauern auf Zäune. So ist etwa die 30 Hektar große Plantage des Obsthofes Zwicker komplett umzäunt. Auch der Obsthof am Süßen See im Seegebiet Mansfelder Land oder der Obsthof Martin in Zeitz mit seinen 24 Hektar Fläche setzen nach eigenen Angaben auf hohe Maschen.



Statistiken darüber, wie viele Früchte jährlich in Sachsen-Anhalt stibitzt werden, gibt es nach Angaben des Landeskriminalamts in Magdeburg nicht. Um ganz legal die schmackhaften Früchte zu pflücken, listen unter anderen Internetplattformen wie mundraub.org die Standorte von zugänglichen Obstbäumen, Streuobstwiesen oder Baumalleen auf.