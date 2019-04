Einen prall gefüllten Rucksack voller Drogen hatte ein Mann in Halle dabei, als er von der Polizei kontrolliert wurde.

Halle (sk) l In Halle hat die Polizei am Sonnabend (27. April) einen Mann mit diversen Drogen im Gepäck erwischt. Am Hauptbahnhof kontrollierten die Polizisten den 34-Jährigen. In seinem Rucksack hatte der Mann 1,15 Gramm Amphetamin, über 200 Ecstasy-Tabletten, vier LSD-Trips und weitere Drogenutensilien.

Die Drogen seien lediglich für den Eigenbedarf, so der 34-Jährige. Weiter wollte er sich nicht gegenüber den Beamten äußern. Der Mann erhält eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.