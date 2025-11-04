Ein 33-Jähriger aus Egeln wurde nach einer Amokfahrt vom Amtsgericht Aschersleben zu 18 Monaten Haft verurteilt. Er ging in Berufung.

Magdeburg - Der Angeklagte Tobias D. nickte immer wieder mit dem Kopf, als ihn der Vorsitzende Richter der Berufungskammer am Magdeburger Landgericht, Ulf Majstrak, fragte, ob er damit einverstanden sei, sich forensisch-psychiatrisch untersuchen zu lassen. Hintergrund des gerichtlichen Vorschlags ist, dass der 33-Jährige einräumte, seit seinem 14. Lebensjahr auf Heroin und Kokain ist. Und auch die Taten, für die er sich verantworten muss, hat er im Drogenrausch begangen, wie er zugibt und was die Blutprobe nach seiner Festnahme zudem belegt hat.