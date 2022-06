Steigende Zahlen: Droht Sachsen-Anhalt eine Corona-Welle mitten im Sommer?

Eine neue Corona-Variante breitet sich in deutschland aus. Auch in Sachsen-Anhalt sind die ersten Fälle nachgewiesen worden.

Halle/MZ - Mitten im Sommer breitet sich in Sachsen-Anhalt schleichend eine neue Corona-Variante aus. Die Omikron-Linie BA.5, die in Portugal innerhalb kurzer Zeit die Infektionszahlen nach oben getrieben hat, ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Auch in Sachsen-Anhalt ist die Inzidenz zuletzt gestiegen. Das Gesundheitsministerium rechnet damit, dass die neue Variante das Pandemiegeschehen im Land bald dominieren wird. „Eine deutliche Zunahme des Infektionsgeschehens ist spätestens im Herbst zu erwarten, jedoch auch im Sommer möglich“, sagt Andreas Pinkert, ein Sprecher des Ministeriums, auf MZ-Anfrage.

Wann die Welle beginnen könnte, ließe sich schwer einschätzen. „Es ist von vielen Faktoren wie Impfen und Verhalten der Bevölkerung abhängig.“ Aktuell sei in Sachsen-Anhalt noch die Omikron-Variante BA.2 vorherrschend. Bislang seien fünf Fälle bekannt, in denen BA.5 nachgewiesen wurde. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit sei jedoch sehr hoch: Die Fallzahl der neuen Variante verdoppelt sich momentan innerhalb einer Woche. Die Inzidenz lag am Freitag bei 170, am Tag zuvor war sie noch bei 137. Bundesweit liegt sie bei 318.

Es ist nicht damit zu rechnen, dass parallel schwere Verläufe zunehmen und Krankenhäuser überlastet sind. Klaus Stöhr, Virologe

Experten haben bereits vor einer Sommerwelle für Deutschland gewarnt und auch zu Impfungen und Auffrischungsimpfungen noch im Sommer geraten. Der Virologe und Epidemiologe Klaus Stöhr warnt allerdings vor Panikmache. „Die Infektionszahlen werden steigen. Aber es ist nicht damit zu rechnen, dass parallel schwere Verläufe zunehmen und Krankenhäuser überlastet sind. Das ist das Entscheidende.“

Neue Corona-Variante BA.5 lässt Fallzahlen steigen

Er verweist auf die Lage in Portugal: „Dort hat sich das Infektionsgeschehen um das Achtfache erhöht, aber in den Krankenhäusern ist genauso wenig los wie in Deutschland.“ Die Infektionen verliefen ähnlich wie bei Omikron mild, viele Fälle würden durch Zufall entdeckt. „Das Gesundheitssystem in Deutschland war auch im Winter nie flächendeckend überlastet, warum sollte das jetzt so kommen? Da wird etwas herbei geredet.“ Auch das Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt schätzt ein: „Es ist aktuell nicht zu erwarten, dass die Hospitalisierungsinzidenz und damit die Belastung der Krankenhäuser im Sommer deutlich ansteigen wird.“

In den Arztpraxen ist eine Zunahme an Corona-Patienten nur zum Teil spürbar. „Von allen PCR-Tests bei uns sind die Hälfte positiv. Das hat sich seit etwa zwei Monaten kaum verändert“, sagt der Allgemeinmediziner Till Hartmann mit einer Praxis in Landsberg (Saalekreis). Zwischen 50 und 80 Abstriche würden monatlich durchgeführt. „Ich vermute, dass wir am Beginn einer Trendwende liegen. In der Schweiz und einigen Teilen Deutschlands nehmen die Corona-Infektionen gerade zu.“

Es ist ein Auf und Ab, wie mit der Grippe. Roland Achtzehn, Kinderarzt

In der Wanzlebener (Börde) Praxis von Kinderarzt Roland Achtzehn sind es „gefühlt wieder mehr Fälle“. Momentan seien drei bis fünf Abstriche am Tag positiv. „Wir hatten vorher schon Wochen, in denen nichts war. Zu Hochzeiten waren es aber auch schon 100 positive Tests.“ Corona spiele bei den Kindern weiter eine Rolle. „Es ist ein Auf und Ab, wie mit der Grippe.“

Eine mögliche Corona-Sommerwelle sei ein normaler Effekt in einer auslaufenden Pandemie, sagt Stöhr. „Es gibt noch viele Menschen, die keine natürliche Immunisierung haben.“ Erst diese im Zusammenspiel mit Impfungen werde zu einem anhaltenden Immunschutz führen. Mit Blick auf den Herbst rechnet der Virologe mit einer „heftigen Welle“. „Die Last in den Intensivstationen und Krankenhäusern wird über das normale Maß hoch sein. Aber die Lage wird nicht vergleichbar sein mit der im Herbst 2021 und 2020, weil sehr viele Menschen geimpft und bereits einmal infiziert sind.“ Eine zweite Auffrischungsimpfung für alle sei vor dem Herbst nicht sinnvoll. „Ältere und vulnerable Gruppen sollten sich aber ab September impfen lassen.“

Kampf gegen Corona in Sachsen-Anhalt: Ministerium rät zu Impfungen

Das Gesundheitsministerium rät weiter zur Impfung. „Sie bietet einen guten Schutz vor schwerer Erkrankung und Hospitalisierung. Das gilt auch für die neue Omikron-Variante“, so Sprecher Andreas Pinkert. „Die Schließung von Impflücken und Auffrischungsimpfungen sind daher sehr wichtig.“ Bei hohen Inzidenzen gelte es zudem, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, „insbesondere für vulnerable Personen und für den Kontakt mit ihnen“.