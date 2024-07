Magdeburg. - Das Beste aus zwei Welten, so lautet der Gedanke der neuen App der Volksstimme. Denn die App vereint das klassische E-Paper mit den Live-News von Volksstimme.de – so wird die App zu Ihrer Nachrichtenzentrale auf dem Smartphone oder dem Tablet.

Unser wichtigstes Ziel ist dabei, dass Sie immer umfassend und aktuell informiert sind – egal, ob es um Politik oder Sport, Wirtschaft oder Lifestyle, um lokale oder überregionale Nachrichten geht.

Zusätzlich bietet die App abwechslungsreiche Unterhaltung: von spannenden Rätseln bis hin zu Videos und originellen Podcasts. Und auch das ist neu: Erstmals erscheinen mit dem Start der neuen App alle Lokalausgaben der Volksstimme mit einer eigenen Abendausgabe – ein wichtiger Schritt zu noch mehr Aktualität und Lesernähe.

Die neue App der Volksstimme vereint das Beste aus zwei Welten: E-Paper und Online-News. Grafik: Volksstimme

Die neuen Funktionen im Überblick:

Navigation

In der App stehen Ihnen Navigationselemente wie die Menüleiste am unteren Rand des Smartphones oder Tablets sowie das Benutzer-Menü am oberen linken Rand zur Verfügung. Damit ermöglichen wir Ihnen eine schnelle und intuitive Nutzung unserer Inhalte.

Über die Menüleiste kommen Sie zu wichtigen Bereichen der App. Klicken Sie dort auf „Start“, sehen Sie eine Übersicht mit der aktuellen Ausgabe der Volksstimme, aber auch Videos, Prospekte, Rätselhefte, Podcasts und wechselnde Zeitschriften der Bauer Media-Group, „Selbst ist der Mann“ über „Lecker“ bis hin zu „Bella“, „InTouch“ und „Wohnidee“.

Über das Welt-Icon gelangen Sie direkt zu den aktuellen Nachrichten - von der schnellen Nachrichtenmeldung über exklusive Interviews bis zur großen Hintergrundanalyse.

Das Archiv-Icon führt Sie zu den älteren Zeitungsausgaben, die bis zu einem Jahr zurückliegen. Mit Klick auf das Merklisten-Symbol gelangen Sie zu Ihren gespeicherten Artikeln.

E-Paper

Das E-Paper ist Ihre Volksstimme in digitaler Form, die Sie auf dem Smartphone rund um die Uhr bei sich haben. Klicken Sie im E-Paper auf einen Artikel, öffnet sich eine praktische Artikelansicht, die das Lesen vereinfacht. Öffnen Sie das Dreipunkt-Menü, finden Sie das Lesezeichen, so können Sie jeden Artikel Ihrer persönlichen Merkliste hinzufügen, damit Sie sich ihm zu einem geeigneteren Zeitpunkt widmen können.

Alle gespeicherten Artikel finden Sie im Bereich Merkliste am unteren Rand des Smartphones. Außerdem befindet sich im Dreipunkt-Menü die Vorlesefunktion, eine Schriftgrößenanpassung und der Nachtmodus sowie die Möglichkeit, interessante Artikel auf Knopfdruck mit Familie, Freunden oder auf Social Media teilen zu können.

Alternativ kann das E-Paper weiterhin auf dem PC gelesen werden.

Ihre Heimat direkt im Blick

Ein besonders praktisches Feature ist die personalisierbare Region in der App der Volksstimme. Wählen Sie einfach auf der Startseite im Benutzer-Menü links oben Ihre Heimatregion aus und priorisieren Sie die aktuellen News aus Ihrer Heimat.

News-Bereich

Mit einem Klick auf das Welt-Symbol gelangen Sie direkt zum News-Bereich der Volksstimme, der aufgeteilt ist in aktuelle Top-News und den Nachrichten aus Ihrer Region. Hier haben Sie unsere aktuellsten News immer im Blick.

Push-Nachrichten

Die wichtigsten Ereignisse des Tages und Eilmeldungen gelangen direkt als Push auf Ihr Smartphone oder Tablet. So sind Sie immer blitzschnell informiert und wissen, was Deutschland, Sachsen-Anhalt und Ihre Heimat beschäftigen.

Jetzt herunterladen

Nutzen Sie die kostenlose Nachrichten-App der Volksstimme und lesen Sie die digitalen Tagesausgaben der Zeitung einfach auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Jetzt verfügbar im Google Play-Store und im App-Store. Melden Sie sich einfach mit Ihren bestehenden Volksstimme-Zugangsdaten an.

Sie haben noch keinen digitalen Zugang? Bestellen Sie Ihre kostenlose Probewoche: https://abo.volksstimme.de/basis-probe.

Weitere Informationen zur neuen App finden Sie auf www.volksstimme.de/appwechsel.

Ihre Vorteile der neuen Volksstimme-App auf einen Blick