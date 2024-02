Seit der Saison 2023/24 treten die Erst- und Zweitligisten in der „Virtual Bundesliga“ auf dem digitalen Rasen gegeneinander an. Ali Gencer und Richard Schulz vertreten dabei als E-Sport-Profis bei EA Sports FC 24 den 1. FC Magdeburg.

E-Sport beim FCM: Wie zwei Sachsen-Anhalter Magdeburg in der Virtual Bundesliga vertreten

Ali "AliiiG07" Gencer (l.) und Richard "Reece_LF" Schulz vertreten den 1. FC Magdeburg in der Virtual Bundesliga.

Magdeburg. Es läuft die 87. Minute der Partie Holstein Kiel gegen den 1. FC Magdeburg. Auf der linken Außenbahn setzt sich Alphonso Davies durch und leitet die Kugel auf Lothar Matthäus weiter. Eine geschickte Körpertäuschung, danach kann dieser den Ball auf Amara Condé ablegen, welcher nach einer kurzen Ballannahme die Kugel unhaltbar in die linke obere Torecke zimmert. Kurz darauf bricht frenetischer Jubel hinter den Monitoren aus. „Kann der 1. FC Magdeburg am 21. Spieltag den Sprung auf Platz 16 schaffen?“, ruft Hannes Butz ganz aufgeregt in das Mikro. Doch Moment mal: Lothar Matthäus und Amara Condé? Irgendetwas passt da doch nicht...