Halle (Saale)/MZ. - Fast jeder kennt das: Egal wie sorgfältig man einkauft, irgendwann stapeln sich in Haus oder Wohnung Dinge, die man einfach nicht mehr braucht. Alte Babysachen, Omas Porzellan oder eine 15.000 Euro teure Handtasche von Hermès zum Beispiel.

Letztere ist – abgesehen von Autos und Immobilien – die teuerste Anzeige, die im vergangenen Jahr auf dem Portal „Kleinanzeigen“ (ehemals Ebay Kleinanzeigen) aus Sachsen-Anhalt geschaltet wurde.

Die Lust der Sachsen-Anhalter, nicht mehr benötigte Gegenstände über Kleinanzeigenportale anzubieten, ist ungebrochen. Allein beim Marktführer wurden im Jahr 2024 rund 12,2 Millionen Artikel inseriert.

Bügelmaschine für 13.100 Euro ist bei Kleinanzeigen-Portal noch zu haben

Das teuerste Stück war dabei laut Pressestelle des Kleinanzeigenportals eine „Hermès Kelly 25“-Handtasche – die neu und je nach Ausführung gut und gerne auch mal 23.000 Euro und mehr kosten kann. Da sind die 15.000 Euro des Angebots aus Magdeburg fast schon ein Schnäppchen.

Das zweit- und drittteuerste Angebot kommt jeweils aus dem Burgenlandkreis: ein Kinderkarussell für 14.500 Euro und ein Bügelautomat für 13.100 Euro. Der Bügelautomat ist auch das einzige Angebot, das noch auf der Plattform zu finden ist. Das bedeutet laut Pressestelle, dass die Handtasche und das Karussell mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits einen Käufer gefunden haben.

Dieser Bügelautomat aus Laucha sucht noch einen neuen Besitzer. (Screenshot: kleinanzeigen.de / Hörmann Verwertungen GmbH & Co. KG)

Aktivste Händler kommen aus der Börde und dem Salzlandkreis

Besonders aktiv waren wiederum zwei private Anbieter aus der Börde mit 6.300 Artikeln und aus dem Salzlandkreis mit 4.500 Artikeln. Die meisten „Zu verschenken“-Angebote kamen 2024 zu gleichen Teilen aus Magdeburg, dem Salzlandkreis und Wittenberg. Die meisten Nachbarschaftshilfe-Angebote kamen aus dem Harz.

Interessant sind aber auch die Kategorien, in denen die meisten Angebote zu finden sind. Während in Magdeburg und Anhalt-Bitterfeld vor allem Autos und Boote sowie Heimtextilien inseriert werden, sind es in Halle vor allem Accessoires, Schmuck und Fahrräder.

In der Börde und in Dessau-Roßlau scheint es zudem ein großes Angebot an esoterischen und spirituellen Artikeln zu geben, während in Wittenberg vor allem Gartenutensilien und Badmöbel angeboten werden.

Ansonsten gibt es aber in ganz Sachsen-Anhalt ein buntes Angebot mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten - unter denen sich auch immer wieder das eine oder andere kuriose Angebot findet.

Verbraucherzentralen: Kleinanzeigen-Portale sind nicht ohne Risiko

Doch bei aller Euphorie und positiven Beispielen sind Kleinanzeigenportale nicht ohne Risiko. Das „Warenhaus Internet“ ist nicht frei von Betrügern und schwarzen Schafen.

Die Verbraucherzentralen warnen regelmäßig: „Niemals Vorkasse für Gebühren, Versand, Versicherungen oder Ähnliches leisten“, auch wenn die Geschichten noch so glaubwürdig klingen.