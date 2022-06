Eckart von Hirschhausen zu Gast in Sachsen-Anhalt: Was Freiheit mit Klima zu tun hat

Der Kampf gegen die globale Erwärmung schützt die Grundrechte. Warum das so ist, hat der Arzt und TV-Moderator Eckart von Hirschhausen beim Wissenschaftsfestival Silbersalz in Halle mit Experten diskutiert.

Halle/MZ - Es gibt wohl selten eine bessere Wetterlage, um über die Erderwärmung zu reden, als in diesen Tagen. Allerdings sollte man beim Thema Klimawandel auch häufiger über Grundrechte sprechen, forderte Eckart von Hirschhausen in einer Diskussionsrunde beim fünftägigen Wissenschaftsfestival Silbersalz in Halle, das am Sonntag zu Ende ging: „Hitze ist eines der meistunterschätzten Themen, wenn es um den Entzug von Freiheiten geht“, sagte der Arzt und Fernsehmoderator, der seinen Promistatus für den Klimaschutz einsetzt.