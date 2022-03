Gefährlicher Schädling: Warum sich der Eichenprozessionsspinner immer weiter ausbreitet

In vielen Teilen von Sachsen-Anhalt ist das Problem bereits akut – und es wird immer größer. Auch in diesem Jahr bereiten sich die Behörden bereits auf den Eichenprozessionsspinner vor. Was den Schädling so gefährlich macht und wieso er sich in Sachsen-Anhalt weiter verbreitet.