Action in Sachsen-Anhalt: Wo die nächste Filiale im November eröffnet wird

Ursprünglich wurde die Action in den Niederlanden gegründet. In Deutschland sind rund 9000 Menschen bei dem Non-Food-Riesen angestellt. Ob bald weitere dazu kommen, hat die Volksstimme nachgefragt.

In Sachsen-Anhalt wird mindestens eine neue Filiale eröffnet.

Magdeburg - Egal ob Deko oder Bürobedarf, Spielzeug für die Kinder oder aber nützliche Dinge für Balkon und Garten: So ziemlich alles davon gibt es in den Action-Filialen in Sachsen-Anhalt. Bald wird eine neue dazu kommen. Die Volksstimme verrät wo.