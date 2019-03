Die Harzer Schmalspurplan wird im Sommer nicht so oft den Brocken ansteuern wie üblich. Grund ist vor allem der Personalmangel.

Wernigerode (dpa) l Zu Beginn der warmen Jahreszeit und der Haupttourismussaison stellen die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) auf ihren dichteren Sommerfahrplan um. Vom 27. April bis 26. Oktober werde das Angebot ausgedehnt – zeitlich begrenzte Einschränkungen gebe es jedoch für den bei Urlaubern und Ausflüglern beliebten Brockenverkehr, teilten die HSB in Wernigerode mit. Demnach wird der Bahnhof auf dem 1141 Meter hohen Gipfel in den Sommermonaten nicht so häufig angefahren wie sonst. Außerdem würden Teile der Fahrten vom 6. April an mit Diesel statt mit Dampfloks realisiert. Im Bereich der Selketalbahn werde der Dampfbetrieb für die gesamte Sommersaison aufrechterhalten. Allerdings werde der von Samstag bis Donnerstag verkehrende zweite Dampfzug durch einen Triebwagen ersetzt.



Grund sei der anhaltende Personal- und Fahrzeugmangel bei dem kommunalen Bahnunternehmen. Der HSB zufolge ist es bisher nicht gelungen, genügend Mitarbeiter für den Betriebsdienst zu finden. Auch im Fuhrpark bleibe die Lage angespannt. Die mit Wartung und Reparatur beauftragten Unternehmen hätten mit Kapazitätsproblemen und Verzögerungen bei der Ersatzteillieferung zu kämpfen, hieß es.



Die HSB betreiben im Harz mit exakt 140,4 Kilometern das längste zusammenhängende Schmalspurstreckennetz Deutschlands und zählen eigenen Angaben zufolge jährlich rund 1,1 Millionen Fahrgäste.