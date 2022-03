Bitterfeld/MZ - Auf der Autobahn 9 finden ab nächster Woche an verschiedenen Stellen diverse Bauarbeiten und Untersuchungen statt. Diese führen zu Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer. Besonders betroffen ist davon der Bereich der Anschlussstelle Bitterfeld/Wolfen. Diese kann zeitweise von Kraftfahrern nicht genutzt werden.

So finden bereits ab Montag, 14. März, auf beiden Richtungsfahrbahnen an dieser Anschlussstelle Umbauarbeiten für Schwerlasttransporte statt. Das teilt Tino Möhring von der Autobahn-Niederlassung Ost mit. „Für diese Arbeiten müssen die Aus- und Auffahrten Bitterfeld/Wolfen temporär gesperrt werden“, erklärt er. Verkehrsteilnehmer müssen stattdessen die Auf- und Abfahrten Thurland oder Halle nutzen. Diese Umleitungen sind ausgeschildert.

Das sind nicht die einzigen Arbeiten in der Großregion an der A9

Am Dienstag, 15. März, kommen dann außerdem noch Brückenprüfungen hinzu, die zu weiteren Einschränkungen auf der Autobahn führen. Diese Prüfungen werden auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Halle und Bitterfeld/Wolfen durchgeführt. „Hierzu werden einzelne Fahrstreifen zeitweilig gesperrt,“, teilt Möhring mit. „Der Verkehr wird größtenteils zweispurig an den Baustellen vorbeigeführt.“

Doch das sind nicht die einzigen Arbeiten in der Großregion an der A 9. So werden vom 14. bis 17. März, vom 21. bis 24. März und vom 28. bis 31. März auf der Richtungsfahrbahn Berlin zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Köselitz Baugrund-Untersuchungen durchgeführt. Auch dafür werden einzelne Fahrstreifen temporär gesperrt.

Der Verkehr wird größtenteils zweispurig an den Baustellen vorbeigeleitet. Ebenso kommt es im sächsischen Teil der Autobahn 9 ab Mitte nächster Woche zu neuen Einschränkungen. So wird von Mittwoch bis Freitag auf der Richtungsfahrbahn Berlin zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Großkugel der rechte Fahrstreifen gesperrt. Grund sind laut Möhring Sanierungsarbeiten in wechselnden Abschnitten. Der Verkehr werde zweistreifig an diesen Tagesbaustellen vorbeigeführt.