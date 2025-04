Eisliebhaber in Sachsen-Anhalt müssen in diesem Jahr stark sein, denn viele Eisdielen haben 2025 ihre Preise erhöht. Wie viel verlangen die Eisdielen in der Region für eine Kugel der kalten Leckerei?

Magdeburg/Halle (Saale). - Ob eine klassische Kugel Vanille oder ausgefallene Sorten wie Mango-Basilikum: Eis gehört für viele Menschen in Sachsen-Anhalt zum Sommer einfach dazu. Doch wie tief müssen Eisliebhaber in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr in die Tasche greifen?

Gestiegene Eispreise in Halle und Jessen

Der „Eisdealer“ in Halle geht mit Betreiber Christian Mühlhausen mittlerweile schon in seine fünfzehnte Eissaison. Aufgrund von steigenden Lebensmittelpreisen sah sich Mühlhausen gezwungen, die Preise für das Eis zu erhöhen. So kostet die erste Kugel zwei Euro, jede weitere ist 50 Cent günstiger.

Im Jessener Gebiet kostet die Kugel Eis in der Eismanufaktur in Mauken in diesem Jahr 1,60 Euro, zehn Cent mehr als im Vorjahr. Das Elbcafé in Elster hingegen hat die Preise stabil gehalten – eine Kugel kostet wie im Vorjahr 1,50 Euro. In der Eisdiele Mieth in Annaburg wurde der Preis ebenfalls um zehn Cent auf 1,50 Euro erhöht.

Die günstigste Kugel Eis in Merseburg und Umgebung gibt es für 1,50 Euro in dem „Eiscafé Capri“, „Eistaler Cafe“, „Waffellounge Lamaja“ und das „Kurcafé“ in Bad Dürrenberg. Im „Fresco Gelato“ in Merseburg kostet die süße Abkühlung 1,70 Euro, während Kunden im „Eiscafé Weber“ in Schkopau und im „Eisheimisch“ für eine Kugel 1,80 Euro bezahlen müssen.

Eisdielen in Sangerhausen und Wernigerode erhöhen Preis für Eis

Ähnlich wie in Halle müssen auch die Besitzer von Eisdielen in Sangerhausen ihre Preise für die kalte Süßspeise erhöhen.

An der Eisluke im „Herrenkrug“ bezahlen Kunden in Zukunft zehn Cent mehr für die Kugel, während das Softeis und Hunde-Eis preislich unverändert bleiben.In Oberröblingen und Alltest kostet die Kugel Eis 1,50 Euro.

In Wernigerode kostet eine Kugel Eis je nach Eisdiele zwischen 1,80 und zwei Euro. Während das „Café am Markt“ und das „Eiscafé Santin“ ihre Preise stabil bei zwei Euro halten, verlangen das „Café Lindengarten“, das „Eiscafé Wernigerode“ und das „Eiscafé Dellnitz“ 1,80 Euro pro Kugel, was Betreiberin Christiane Roubicek aufgrund gestiegener Kosten für unvermeidlich hält.

Zahlreiche neue Eissorten in Dessau-Roßlau

Das Eiscafé Adam in Kemberg in der Nähe von Wittenberg hat die Saison am 20. März eröffnet. Der Preis pro Kugel wurde im Straßenverkauf um zehn Cent auf 1,40 Euro erhöht, die Preise im Café bleiben unverändert.

Ein richtiges Schnäppchen kann man im Eiscafé Quark o lino in Kochstedt machen, denn dort kostet die Kugel Eis 1,50 Euro. In den Eiscafés in Dessau-Roßlau variieren die Preise für eine Kugel Eis zwischen 1,80 Euro und 2,50 Euro.

In einigen Geschäften wird zudem noch Softeis angeboten. Auch hier variieren die Preise. Je nach Größe kostet ein Softeis zwischen einem und 2,50 Euro.

Das sind die Eispreise in der Region Weißenfels

Der Preis für eine Kugel Eis in der Region Weißenfels bleiben 2025 relativ stabil. Zwar erhöhen einige Anbieter wie das Eiscafé Venezia in Markröhlitz (jetzt 1,70 Euro) und das Eiscafé Habiba in Hohenmölsen (jetzt 1,60 Euro) den Preis für eine Eiskugel um zehn Cent.

Im Eiscafé Schäfer in der Weißenfelser Seumestraße sind die Preise für eine Kugel Eis (1,50 Euro) hingegen stabil geblieben. „Allerdings sind die Preise für Eisbecher leicht gestiegen“, so Inhaberin Lisa Schäfer. Auch im Eiscafé San Marino am Weißenfelser Markt (1,60 Euro) und im Eiscafé am Markt in Teuchern (1,30) wurden die Preise nicht erhöht.

Die Gäste können sich auf Kreationen wie Veilchen-Eis (Eiscafé Venezia), Milchreis mit Zimt, Butterkeks und Amadeus (Eiscafé San Marino), After Eight Eis mit Pfefferminz-Geschmack und Schokosplittern (Eiscafé Schäfer), Dubai-Schokolade mit Pistazie und Engelshaar (Eiscafé am Markt) oder Quark-Feige (Eiscafé Habiba) freuen.