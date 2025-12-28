Neben den üblichen Verdächtigen stoßen Sachsen-Anhalts Streifenbeamte oft auch auf Sonderbares: Drollige Diebe, tierische Störenfriede und ungewöhnliches Diebesgut.

Eiskalt erwischt - Wie die Polizei schmunzelnd auf das Jahr 2025 zurückblickt

Eine riesige Eistüte wird von einem Mann durch Burg getragen. Er wird kurz darauf gestellt.

Magdeburg. - Es sind nicht immer die ganz spektakulären Fälle, die den Polizisten in Erinnerung bleiben. Zum Jahresrückblick in den Dienststellen des Landes gehören auch die ungewöhnlichen Geschichten, die das Leben schreibt.