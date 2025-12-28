weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Kuriose Fälle und seltsame Ermittlungen: Eiskalt erwischt - Wie die Polizei schmunzelnd auf das Jahr 2025 zurückblickt

Neben den üblichen Verdächtigen stoßen Sachsen-Anhalts Streifenbeamte oft auch auf Sonderbares: Drollige Diebe, tierische Störenfriede und ungewöhnliches Diebesgut.

Von Matthias Fricke Aktualisiert: 28.12.2025, 16:48
Eine riesige Eistüte wird von einem Mann durch Burg getragen. Er wird kurz darauf gestellt.
Eine riesige Eistüte wird von einem Mann durch Burg getragen. Er wird kurz darauf gestellt. Foto: Polizei

Magdeburg. - Es sind nicht immer die ganz spektakulären Fälle, die den Polizisten in Erinnerung bleiben. Zum Jahresrückblick in den Dienststellen des Landes gehören auch die ungewöhnlichen Geschichten, die das Leben schreibt.