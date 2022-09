Feuerwerk im Kopf 15-Jährige aus Querfurt leidet plötzlich an Epilepsie - So hat sich ihr Leben verändert

Von einer Sekunde auf die andere hat sich das Leben der 15-Jährigen Mia aus Querfurt durch einen Epilepsie-Anfall geändert. Was ihre Mutter so sehr schockiert hat und warum sie jetzt eine Selbsthilfegruppe gründen will.