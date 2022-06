Erfolgreicher Arzt aus Halle vollzog Zwangssterilisationen - Was waren seine Beweggründe?

Ein erfolgreicher Arzt aus Halle vollzog vor mehreren Jahrzehnten in seiner Klinik Zwangssterilisationen. Doch was waren die Beweggründe? Die Archive geben nur bruchstückhafte Antworten.

Halle (Saale)/MZ - Die ehemalige urologische Klinik im Weidenplan würde in diesem Jahr ihr 110. Jubiläum feiern. Nachdem die MZ über die Erinnerungen an Klinikgründer Otto Kneise berichtete, meldete sich ein Leser zu Wort. Im MZ-Bericht hieß es nämlich, Kneise sei ein Gegner des NS-Regimes gewesen. Der Leser aber wies auf die Memoiren Josef Muscha Müllers hin, der berichtet, aufgrund seiner Sinti-Abstammung in der Klinik zwangssterilisiert worden zu sein. Eine Anschuldigung, die Kneises Opposition zu den Nationalsozialisten in Frage stellt.