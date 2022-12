Erkältungswelle rollt durch Schulen in Sachsen-Anhalt

Viele Klassenzimmer bleiben wegen der Grippewelle leer. In Halberstadt fielen in dieser Woche fast 300 Schüler aus.

Magdeburg - Die Erkältungs-und Grippewelle in Sachsen-Anhalt hinterlässt tiefe Spuren in den Schulen des Landes. Die Zahl der Krankschreibungen steigt seit Wochen stark an. Betroffen sind Schüler und Lehrer gleichermaßen, wie das Landesschulamt auf Anfrage der Volksstimme mitteilt. Vielerorts sind die Klassenzimmer wie leer gefegt.