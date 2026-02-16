In Niedersachsen ist Wiederbelebung als Unterricht bereits Pflicht. In Sachsen-Anhalt wird noch getestet. Das Zögern hat Folgen.

Erste Hilfe als Pflichtfach an Schulen: Reanimation gehört auf den Stundenplan

Alina Bach ist Reporterin in der Landesredaktion der Volksstimme.

Magdeburg. - In Sachsen-Anhalt läuft noch die Modellphase, im Nachbarbundesland Niedersachsen ist es bereits Pflicht im Lehrplan: Erste Hilfe als Unterrichtsfach. Ob das auch hier ab der siebten Klasse auf dem Stundenplan steht, wird noch evaluiert – bis 2027, mit einer stattlichen Förderung von 200.000 Euro jährlich. Das Zögern hat Folgen.