Ein gemütliches Frühstück ist wohl der beste Start in den Tag. Deshalb seht ihr hier die Cafés mit den besten Bewertungen in Magdeburg.

Meet & Eat by Riha in Stadtfeld

In der Pestalozzistraße 40 in 39110 Magdeburg befindet sich das Meet & Eat by Riha. Das Café ist mit 4,9 von 5 Sternen bei Google bewertet und bietet von Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr ein kleines Frühstücks-Buffett. Die Preise beginnen bei 3,90 Euro. In der Rezension loben die Besucher zum Beispiel das leckere Essen, die günstigen Preise und die liebevolle Gestaltung. Die einzige Bewertung mit „nur" drei Sternen bleibt ohne weiteren Kommentar. Der Inhaber des Meet & Eat sagt: "Wir machen alles frisch. Bei uns stimmt Preis-Leistung und wir haben eine besondere Einrichtung. Besucher sollten auch unsere Bowl probieren."

Leo's Schlemmer Café in der Altstadt

In der Magdeburger Altstadt befindet sich Leo's Schlemmer Café in der Straße Breiter Weg 30a. Dort gibt es von Montag bis Freitag ab 8 Uhr - und am Wochenende ab 9 Uhr - ein Schlemmerfrühstück für 10,90 Euro. Das Schlemmerfrühstück soll zwei Personen satt machen. Das Café hat bei Google 4,3 von 5 Sternen. Eine Kundin schreibt zum Beispiel, dass die "Auswahl und Geschmack der Speisen trösten auch darüber hinweg, dass es gelegentlich zu Wartezeiten kommt. Hier will halt jeder hin. Mein Favorit sind immer noch die Baguettes, aber das Frühstück ist auch sehr gut und vielfältig." Inhaber Detlef Querner sagt: "Wir bieten ein umfangreiches und qualitativ hochwertiges Frühstück zu einem fairen günstigen Preis! Ich empfehle einen Kaffee bei uns zu trinken, wir bieten nämlich Kaffee aus einer Braunschweiger Privatrösterei."

Café Flair in der Altstadt

Breiter Weg 21 ist die Adresse des Café Flair in der Magdeburger Altstadt. Hier gibt es am Sonntag ein Frühstücks-Buffet von 10-14 Uhr für 12,40 Euro - inklusive einem Glas Sekt. Für das Buffett wird eine Reservierung empfohlen. Für ein normales Frühstück öffnet das Café von Montag bis Sonnabend um 8.30 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Das Café hat bei Google 4,4 von 5 Sternen erhalten. Eine Besucherin lobt den Eierkuchen, fand jedoch den Kakao geschmacklich nicht überzeugend. Außerdem empfand die Userin das Frühstück etwas teuer. Gelobt wird von den Besuchern außerdem der tolle Service und die schöne Außenterrasse, die auch im Winter geöffnet ist. Nico Barth ist Inhaber des Café Flair in zweiter Generation. "Frische und möglichst regionale Produkte zeichnen uns aus. Wir bieten unseren Gästen die Trends der Welt." Die Empfehlung des Inhabers lautet: "Für einen besonders gesunden Start in den Tag sollte man unbedingt unsere Frühstücks-Bowl probieren."

Kaffeetasse in Stadtfeld Ost

In der Immermannstraße 18 bietet die Kaffeetasse jeden Tag - außer Dienstag - ab 10 Uhr Frühstück an. Das Morgenstart Frühstück ist für 7,90 Euro zu haben. Die Kaffeetasse hat von den Besuchern 4,7 von 5 Sternen bekommen. Unter anderem wird die gemütliche Atmosphäre und der Kuchen gelobt. Außerdem sei die Bedienung sehr freundlich und zuvorkommend. Einzig die etwas höheren Preise bemängelte eine Kundin in ihrer Bewertung. Udo Riedel ist im Service der Kaffeetasse tätig und wohl für viele Kunden das Gesicht des Cafés. Er sagt: "Die Kunden bekommen bei uns ein ganz individuelles Frühstück, das zeichnet uns aus. Der Morgenstart kommt auf einer Etagere und ist ein besonderes optisches Highlight - das sollte man nicht verpassen."

Café Yodett in der Leipziger Straße

In der Leipziger Straße 45C befindet sich as Café Yodett. Die Besucher des Cafés haben es mit 4,4 von 5 Sternen bewertet. Hier gibt es von Montag bis Freitag ab 9 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr bis 11:30 ein breites Frühstücksangebot. Das günstigste Angebot - ein süßes Frühstück - liegt bei 4,80 Euro. Besucher loben die tolle Einrichtung und das leckere Essen. Auch das freundliche Personal kommt gut bei den Gästen an. Bemängelt wurde von einigen Gästen die etwas längeren Wartezeiten.