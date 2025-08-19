Ohne zu wissen, was ihn erwartete, ließ ein Mann aus Sachsen-Anhalt seine Spielquittung in einer Lotto-Annahmestelle prüfen. Nun steht er vor der großen Frage: Wie geht man mit einem Eurojackpot-Gewinn von mehr als 58 Millionen Euro um?

Mann aus Sachsen-Anhalt bleibt anonym: Eurojackpot-Gewinner von 58,3 Millionen Euro gefunden

Eurojackpot ist die europäische Millionenlotterie von Lotto, es können Spieler in 19 Ländern teilnehmen. Vor drei Wochen gingen 58,3 Millionen Euro nach Sachsen-Anhalt.

Magdeburg. – Ein Spieler aus Sachsen-Anhalt hat sich gemeldet, nachdem er vor rund drei Wochen den bislang höchsten Gewinn in der Geschichte von Lotto Sachsen-Anhalt erzielt hatte: 58,3 Millionen Euro aus dem Eurojackpot.

Der Mann ließ – offenbar ohne zu wissen, dass er gewonnen hatte – seine Spielquittung in einer Lotto-Verkaufsstelle überprüfen und erhielt daraufhin ein Formular zur Gewinnanforderung.

Eurojackpot geht nach Sachsen-Anhalt: Gewinner bleibt anonym

Zur Identität des Gewinners macht Lotto-Toto keine Angaben. Weder Alter noch Wohnort sollen bekannt werden.

Der Scheck, den Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert unterschreibt, ist symbolisch. Das Geld wird auf das Konto des Gewinners überwiesen. Foto: Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt/dpa

Der Mann hatte Ende Juni zwei Tippfelder für acht Wochen beziehungsweise 16 Ziehungen ausgefüllt und dafür inklusive Bearbeitungsgebühr 65 Euro bezahlt. Bei der Ziehung am 25. Juli gewann er gemeinsam mit einem Spieler aus Finnland den mit rund 117 Millionen Euro gefüllten Jackpot. Beide erhielten exakt 58.316.471,00 Euro.

Erst nachdem alle Ziehungen abgeschlossen waren, ließ der Gewinner seinen Spielschein kontrollieren.

Lotto-Toto-Geschäftsführer Stefan Ebert zeigte sich erfreut über die späte Rückmeldung und lud den frischgebackenen Multimillionär ins Lottohaus ein – in der Hoffnung, er teile seine Freude oder Zukunftspläne

Die Gewinnchance beim Eurojackpot liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Die Lotterie steht Spielern in insgesamt 19 europäischen Ländern offen.