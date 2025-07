113 Millionen Euro waren an diesem Wochenende im Eurojackpot – und er wurde geknackt. Ein satter Millionengewinn geht neben Finnland auch nach Sachsen-Anhalt!

Im Eurojackpot lagen 113 Millionen Euro. An einen Lotto-Spieler aus Sachsen-Anhalt ging die Hälfte davon.

Helsinki/Münster. – Ein Glücksfall der Superlative: Ein Lottospieler oder eine Spielgemeinschaft aus Sachsen-Anhalt hat den höchsten je in diesem Bundesland erzielten Eurojackpot-Gewinn eingeheimst.

Beim Ziehungstermin in Helsinki knackte der anonym abgegebene Spielschein aus Deutschland gemeinsam mit einem oder mehreren Tippern aus Finnland den mit insgesamt 113 Millionen Euro gefüllten Jackpot. Auf jeden Gewinner entfallen sagenhafte 58.316.471 Euro.

"Bisher höchster Gewinn bei Eurojackpot in Sachsen-Anhalt"

Nach Angaben von Lotto Sachsen-Anhalt handelt es sich um den dritten großen Jackpot-Gewinn dieser Lotterie im Bundesland – nach Erfolgen in den Jahren 2018 und 2023.

Doch dieser übertrifft alles zuvor Dagewesene: "Es ist der bisher höchste Gewinn bei Eurojackpot in Sachsen-Anhalt", betonte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert in einer Mitteilung.

Der gewinnbringende Spielschein wurde anonym in einer Verkaufsstelle eingereicht und gilt für mehrere Ziehungen über einen Zeitraum von Wochen. Mit einem Einsatz von 65 Euro könnte der Glückspilz also durchaus weitere Treffer landen.

Der oder die Gewinnerin hat nun drei Jahre Zeit, sich zu melden. "Möglich, dass der Gewinner oder die Gewinnerin derzeit gerade im Sommerurlaub ist", hieß es vonseiten der Lotteriegesellschaft.

Das waren die Eurojackpot-Gewinnzahlen

Gezogen wurden die Zahlen 7 - 8 - 13 - 29 - 36 sowie die Eurozahlen 4 und 8. Die Gewinnwahrscheinlichkeit lag wie gewohnt bei rund 1 zu 140 Millionen. Gespielt wird in insgesamt 19 Teilnehmerländern: Tippen heißt, fünf Zahlen aus 50 und zwei aus zwölf zu wählen.

Noch im Juni wurde der Eurojackpot zuletzt in Bayern geknackt – damals lagen rund 40,7 Millionen Euro auf dem Gewinnschein. Der neue Spitzengewinn in Sachsen-Anhalt stellt dieses Ergebnis nun deutlich in den Schatten.