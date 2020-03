Sachsen-Anhalts AfD-Chef André Poggenburg hat wohl eine Morddrohung erhalten. In seinem Briefkasten fand er eine Patrone.

Magdeburg l Gegen den sachsen-anhaltischen Landtagsabgeordneten André Poggenburg (fraktionslos) hat es nach dessen eigenen Angaben eine Morddrohung gegeben. Er habe in seinem Briefkasten eine vermutlich scharfe Patrone gefunden, teilte Poggenburg am Mittwoch per Pressemitteilung mit. Dazu eine Karte mit der Aufschrift „Rote Karte“, auf deren Rückseite ein „Anarcho-Zeichen“ gewesen sei. Das Polizeirevier Burgenlandkreis habe Ermittlungen aufgenommen.

Das Polizeirevier Burgenlandkreis wollte zu diesem Fall zunächst keine Auskunft geben. Auch die übergeordnete Polizeiinspektion Halle blockte. Es gebe noch Abstimmungsbedarf, sagte ein Sprecher.

Poggenburg erklärte, es lägen bereits mehrere Morddrohungen gegen ihn voe "allerdings nicht dieser eindeutigen und nachdrücklichen Intensität".

Der 44-jährige Poggenburg war von 2014 bis 2018 Landeschef der sachsen-anhaltischen AfD. 2016 kam er in den Landtag und war dort bis März 2018 Fraktionsvorsitzender. Er überwarf sich mit der AfD und trat 2019 aus der Partei aus.

Gemeinsam mit dem thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke hatte Poggenburg 2015 das Positionspapier des völkisch-nationalistischen Flügels der AfD verfasst - die „Erfurter Resolution“.