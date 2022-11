Ex-Finanzminister Jens Bullerjahn ist verstorben

Magdeburg - Wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ unter Berufung auf Bullerjahn frühen Staatssekretär Jörg Felgner berichtet, ist Jens Bullerjahn im Alter von 60 Jahren friedlich im Beisein seiner Familie verstorben.

Den Angaben zufolge verstarb er Samstagmittag in einer Klinik in Eisleben (Kreis Mansfeld-Südharz) an den Folgen einer schweren Krankheit. Bullerjahn litt an der Nervenkrankheit ALS.

Der Sozialdemokrat gehörte zu den prägenden und bekanntesten Politikern in Sachsen-Anhalt.

Er war zwei Mal Spitzenkandidat bei Landtagswahlen (2006 und 2011) und zwischen 2006 und 2016 Finanzminister.

Von 2006 bis 2007 war Bullerjahn stellvertretender Bundesvorsitzender.