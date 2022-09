Ursachensuche läuft Explosion am Marktplatz in Halle mit drei Verletzten - Ermittler haben neuen Verdacht

Bei einer Explosion in einem Gebäude am Marktplatz von Halle sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Zuerst wurde ein Gasleck vermutet, das schließen die Ermittler inzwischen aus und haben einen anderen Verdacht.