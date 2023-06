Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt Landkreise locken mit Personal-Zulagen von bis zu 1.000 Euro im Monat

Die Kommunen haben wie viele Unternehmen zunehmend Probleme, ihre offenen Stellen zu besetzen. In welchen Bereichen klemmt es am meisten? Und was tun die Landkreise in Sachsen-Anhalt, um Abhilfe zu schaffen?