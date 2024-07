Fahrermangel bedroht Nahverkehr in Sachsen-Anhalt

Magdeburg. - Zur Schule, zur Arbeit oder zum Einkaufen in den nächsten Ort – über 79 Millionen Fahrgäste waren mit den Omnibussen im Linienverkehr in Sachsen-Anhalt im Jahr 2022 unterwegs. Das geht aus einer aktuellen Übersicht des Statistischen Landesamts hervor. Dass viele Menschen täglich mit dem Bus fahren können, bewerkstelligen vor allem die Menschen hinter dem Lenkrad, die Busfahrer. Wie lange wird das aber flächendeckend noch möglich sein? Schon jetzt fehlen schätzungsweise 20.000 Busfahrer in ganz Deutschland.