Familie aus Dessau mit siebten Kind: Bundespräsident Steinmeier übernimmt Ehrenpatenschaft

Dessau/MZ - Dem Anlass entsprechend ernst schaute Aaron am Mittwochvormittag in die Kamera. Schließlich war der Anderthalbjährige die Hauptperson und nicht jeder wird ein „Patenkind“ des Bundespräsidenten.

Aaron Löwen ist das siebte Kind seiner Eltern Maria und Peter und bekam am Mittwoch von Bürgermeisterin Sabrina Nußbeck die Urkunde über die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten Walter Steinmeier verliehen.

Maria und Peter Löwen hatten die Ehrenpatenschaft für ihren Aaron bei der Stadt beantragt. „Wir wussten von der Möglichkeit und finden, das ist eine feine Sache“, erklären die beiden dazu. Den Antrag schickten sie ins Dessauer Rathaus und von dort wurde er weitergeleitet an das Bundesverwaltungsamt, wo über die eingehenden Anträge auf Ehrenpatenschaften entschieden wird. „Wir freuen uns, dass es geklappt hat“, sagt Peter Löwen.

Mit Lydia und Sarah waren zwei der sechs Geschwister bei der kleinen Festveranstaltung in Dessau dabei

Der kleine Aaron hat drei Brüder und drei Schwestern im Alter zwischen drei und zwölf Jahren. Die fünfjährige Lydia und die dreijährige Sarah waren bei der kleinen Feierstunde im Rathaus dabei. Auch sie staunten über die Leute und die Fotografen. Das Tierpark-Wimmelbuch, das Stadtsprecher Ralf Schüler der kleinen Sarah als „Geschenk für die heimische Bibliothek“ überreichte, ließ die Kleine aber dann doch strahlen. Stolz klemmte sie das Buch unter den Arm. Ob sie es wieder hergeben wird, dürfte fraglich sein.

Peter und Maria Löwen sind im Jahr 2013 aus Nordrein-Westfalen nach Dessau gezogen, um sich in einer christlichen Gemeinde zu engagieren. Seit 2016 wohnt die Familie in Waldersee in einem Haus mit Garten. Der 40-jährige Familienvater arbeitet als Zerspanungsmechaniker bei der Firma Zespa. Mutter Maria hat mit der Betreuung der Sprösslinge alle Hände voll zu tun. „Ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, arbeiten zu gehen“, sagt sie. Wie auch, wirft Peter Löwen lachend ein. „Ich arbeite acht Stunden am Tag, meine Frau 24.“

Versüßt wird die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten mit einer Prämie von 500 Euro. Wofür sie das Geld ausgeben werden, wusste Familie Löwen noch nicht. „Das müssen wir noch überlegen“, sagt Peter Löwen. Mit Sicherheit wird es aber den Kindern zugute kommen. Die freuen sich aber erst einmal auf das Wochenende. Denn da ist bei schönstem Sommerwetter baden angesagt.