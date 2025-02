Karin Ritter war das Oberhaupt der berüchtigten Familie aus Köthen. In einer neuen Spezial-Dokumentation kommt ihr Lieblings-Enkel David zu Wort.

Köthen. "Ich heiße David. Wahrscheinlich kennen Sie mich nicht. Aber sie kennen meine Familie: meine Oma Karin, meine Onkel Norman, René, Christopher und Andy." Mit diesen Worten beginnt die erste Folge eines neuen Stern-TV-Spezials zu 30 Jahren Familie Ritter mit exklusiven Einblicken.

Lesen Sie auch: Nach dem Tod von Norman Ritter: Sonderfolge von Stern TV zeichnet ein schweres Leben nach

Die Familie aus Köthen erlangte ab 1994 zweifelhafte Berühmtheit, nachdem ihre fremdenfeindlichen, drogen- und alkoholabhängigen und gewalttätigen Mitglieder für eine Dokumentationsreihe von der Kamera begleitet wurden.

Seit Ende Oktober 2024 läuft auf dem Youtube-Kanal von Stern TV bereits eine zehnteilige Dokuserie mit bisher unveröffentlichtem Material:

Familie Ritter aus Köthen: David war Oma Karins Lieblings-Enkel

David Ritter war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf der Welt. 2007, mit neun Jahren, kam der Sohn von Yvonne Ritter das erste Mal in der Stern-TV-Doku vor. Er sei mitten in der dysfunktionalen Familie aufgewachsen und Oma Karins Lieblings-Enkel gewesen. An seine Onkel habe er keine guten Erinnerungen.

"Meinen Onkels habe ich gebrochene Rippen zu verdanken, zig blaue Flecke", erzählt David Ritter. "Man ist von der Schule gekommen, da war bei Norman oder Christopher das Fenster offen und man hat lautstarke rechte Musik gehört und Hassparolen", erinnert er sich.

Lesen Sie auch: Duftbaum mit Karin Ritter: "Disziplinarische Maßnahmen" gegen Polizisten aus Sachsen-Anhalt?

Auch David Ritter war schwer drogenabhängig und saß wegen Körperverletzung im Gefängnis. Dort hat er seinen Schulabschluss nachgeholt. Heute distanziert er sich von der fremdenfeindlichen Einstellung seiner Verwandten und blickt nach vorn.

Er hat drei Kinder, davon eins mit seiner aktuellen Partnerin Angie. "Ich möchte wieder arbeiten, um den beiden Jungs und der Kleinen ein ordentliches Leben zu bieten und sie nicht die gleiche Schiene wie ich fahren zu lassen: drogenabhängig und kriminell", sagt David Ritter in der Spezial-Dokumentation.

Neues Stern-TV-Spezial: Exklusive Einblicke in Leben der Ritter-Familie

Auch der Anwalt der Familie, Lokalpolitiker, eine Freundin der Familie und Andy Ritter kommen in der Dokumentation zu Wort und gewähren exklusive Einblicke in das Leben der Familie, von der bereits drei Mitglieder verstorben sind.

Familien-Oberhaupt Karin starb 2021 mit 66 Jahren, Andy Ritter starb 2023 und wurde nur 39 Jahre alt. Am 15. Januar 2025 starb auch Norman Ritter an den Folgen einer Leberzirrhose mit 40 Jahren.

Lesen Sie auch: Bekannt durch „Stern TV“-Reportage: Norman Ritter in Köthen unter Polizeischutz beerdigt

Die erste Folge des Stern-TV-Spezials ist auf RTL+ abrufbar.

Die zweite Folge wird am 26. Februar um 20.15 Uhr auf dem TV-Sender Vox ausgestrahlt.