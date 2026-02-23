weather regenschauer
  3. Nach Derby-Krawallen gegen Dresden: Erster FCM-Sponsor stellt Zahlungen ein

Nach den Ausschreitungen gegen Dynamo Dresden und dem jüngsten Eklat um die Fanhilfe hat der erste Sponsor des FCM seine Zahlungen ausgesetzt. Weitere Ermittlungserfolge feierte die Polizei am Wochenende auf Schalke.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 23.02.2026, 13:36
Nach den Ausschreitungen im Derby gegen Dynamo Dresden gerät der 1. FC Magdeburg weiter unter Druck.
Magdeburg/Gelsenkirchen - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg gerät nach den Gewaltexzessen vor einem Monat im Heimspiel gegen Dynamo Dresden weiter unter Druck.