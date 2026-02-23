Weitere Identifizierungen nach Derby-Krawallen FCM unter Druck: Erster Sponsor setzt Zahlungen aus
Nach den Ausschreitungen gegen Dynamo Dresden und dem jüngsten Eklat um die Fanhilfe hat der erste Sponsor des FCM seine Zahlungen ausgesetzt. Weitere Ermittlungserfolge feierte die Polizei am Wochenende auf Schalke.
Aktualisiert: 23.02.2026, 13:36
Magdeburg/Gelsenkirchen - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg gerät nach den Gewaltexzessen vor einem Monat im Heimspiel gegen Dynamo Dresden weiter unter Druck.