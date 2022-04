Quedlinburg/dpa - Die FDP in Sachsen-Anhalt will sich dafür einsetzen, dass die A71 nach Norden verlängert wird. Das beschloss der Landesparteitag am Samstag in Quedlinburg. Aktuell endet die Autobahn aus Thüringen kommend bei Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) an der A38. Der Bundestagsabgeordnete Ingo Bodtke sagte der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Parteitages, vorstellbar sei eine Streckenführung bis Plötzkau (Salzlandkreis) an die A14.

Infrastrukturministerin und FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens sagte, eine Verlängerung könnte die Nord-Süd-Verbindung stärken. Man müsse mit dem Bund dazu entsprechende Gespräche führen. «Wir setzen uns für das ein, was geht.» Sie verwies jedoch darauf, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren aktuell ein «sehr zähes Geschäft» seien und dringend beschleunigt werden müssten.