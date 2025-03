Das sonnige Frühlingswetter der vergangenen Tage hat auch eine Schattenseite. Sensible und vorerkrankte Menschen spüren das - auch in Sachsen-Anhalt. Darum ist die Luft derzeit so schlecht.

Halle (Saale). - Die Luft über Sachsen-Anhalt ist derzeit mit besonders viel Feinstaub belastet.

Warum ist die Luft in Sachsen-Anhalt aktuell so schlecht?

Ursache sei eine langanhaltende Hochdruckwetterlage mit eingeschränktem Luftaustausch und schwachem Wind, teilte das Landesamt für Umweltschutz in Halle mit. Vom 8. bis 11. März sei an vier Tagen in Folge der Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft überschritten worden.

Diese Orte in Sachsen-Anhalt sind besonders stark von Feinstaub betroffen

Zum Wochenbeginn seien 20 von 23 Messorten in Sachsen-Anhalt betroffen gewesen, am Dienstag noch 19 Stationen. Die höchsten Konzentrationen traten nach Angaben des Landesamtes in Halle, Bernburg, Magdeburg, Dessau-Roßlau und Wittenberg auf.

Schlechte Luft in Sachsen-Anhalt: Wann ist mit Besserung zu rechnen?

Es gibt allerdings Aussicht auf Entspannung: Ein Wetterwechsel bringe mit zunehmendem Tiefdruckeinfluss Kaltluft und Niederschläge nach Sachsen-Anhalt, sodass sich die Situation schon heute erheblich bessern werde.

Gesundheitsschäden: Diese Symptome kann Feinstaub hervorrufen

Feinstaub belastet die Atemwege, den Kreislauf und den Stoffwechsel sowie das Nervensystem. Besonders Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen sowie ältere Personen reagieren empfindlich, etwa mit vermehrten Asthmaanfällen.