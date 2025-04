Verdacht auf Anschlag am DHL-Drehkreuz Feuer in Paket am Airport Leipzig/Halle: Plante Russland einen Anschlag mit „Wegwerf-Agenten“?

Wollten Saboteure Flugzeuge mit Feuer zum Absturz bringen? Nach einem Brand am Airport Leipzig/Halle gerät Russland immer stärker in den Fokus von Ermittlern. In Magdeburg gab es bereits im Februar eine Razzia.