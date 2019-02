In Halle in Sachsen-Anhalt hat es in der Nacht in einem Hochhaus gebrannt. 40 Personen mussten evakuiert werden. Symbolbild: Martin Rieß

In Halle in Sachsen-Anhalt hat es in der Nacht in einem Hochhaus gebrannt. 40 Personen mussten evakuiert werden.

Maria Kurth › Maria Kurth ist seit 2018 Online-Redakteurin bei der Volksstimme. Nach ihrem Volontariat und Journalistik-Studium in Hannover mit Praktika bei Spiegel Online und SZ arbeitete sie als Journalistin und SEO-Texterin freiberuflich und reiste um die Welt.



maria.kurth@volksstimme.de ›

Halle (rk) l War in der Nacht zum Freitag in Halle ein Brandstifter in einem Hochhaus am Werk? Zumindest deutet vieles darauf hin. Gegen 3 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr über einen Hochhausbrand in der Cal-Zeiss-Straße in Halle-Neustadt informiert. 40 Personen mussten evakuiert werden. Sie wurden zeitweilig in einem Bus untergebracht. Acht Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. "Da es im Keller, im Erdgeschoss und Obergeschoss Brandausrbuchsstellen gab, deutet vieles auf schwere Brandstiftung hin", sagte Polizeisprecher Ralf Karstedt. Die Ermittlungen dauern an.

Von

Schlagwörter zum Thema: Halle-Neustadt | Feuer | Polizei | Brand | Brandstiftung | Großbrand |