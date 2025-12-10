Ein falsch geparktes Wohnmobil hat in Jessen die Ausfahrt der Feuerwehr blockiert. Einsatzfahrzeuge hätten im Ernstfall nicht ausrücken können. Die Feuerwehr machte den Vorfall auf Facebook öffentlich.

Schlechte Parkplatzauswahl: Ein Wohnmobil blockiert die Ausfahrt der FFW in Jessen.

Jessen/DUR. – Am vergangenen Wochenende hat sich ein Wohnmobilfahrer einen ungewöhnlichen Parkplatz in Jessen ausgesucht. Der Camper stand direkt vor der Wache der Freiwilligen Feuerwehr.

Auf Facebook machte die Feuerwehr Jessen diesen Vorfall jetzt öffentlich.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr in Jessen hätten Wache nicht verlassen können

Nach Angaben der Feuerwehr waren durch die unpassende Parkplatzwahl gleich mehrere Fahrzeuge gleichzeitig betroffen. Weder der Einsatzleitwagen noch der Rüstwagen und das Löschgruppenfahrzeug hätten im Notfall ausrücken können.

Die Verantwortlichen wandten sich mit klaren Worten an die Öffentlichkeit. "Im Einsatzfall hätten alle anderen Mitmenschen auf uns verzichten müssen", schreibt die Wehr auf Facebook.

Wer sich den ungewöhnlichen Parkplatz ausgesucht hat, ist bisher nicht bekannt. Die Feuerwehr Jessen hofft jedoch, mit dem Facebook-Beitrag den Parksünder zu erreichen und zum Nachdenken anzuregen.