Der Rettungsleitstelle des LK Anhalt-Bitterfeld wurde mitgeteilt, dass ein 7 Meter langes Motorboot am Steg der Marina am Bernsteinsee (Goitzsche) teilweise gesunken ist. Symbolfoto: Martin Rieß

Ein Sportmotorboot ist am Steg der Marina am Bernsteinsee (Goitzsche) zum Teil gesunken und musste leer gepumt werden.

Goitzsche (jl) l Am Samstag, 27. April 2019, wurde der Rettungsleitstelle des LK Anhalt-Bitterfeld bekannt, dass ein 7 Meter langes Motorboot am Steg der Marina am Bernsteinsee (Goitzsche) teilweise gesunken ist. Die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen war mit ihren Kameraden vor Ort und stellte fest, dass keine Personen auf dem Boot waren.

Durch die Feuerwehr wurde das Sportboot leer gepumpt und anschließend mittels eines Krans an Land geborgen. Die Wasserschutzpolizei Dessau-Roßlau hat die Ermittlungen zur Ursache des Sinkens des Motorbootes aufgenommen.