Jens Schmidt zur Finanzpolitik in Sachsen-Anhalt

Die Binnenkonjunktur läuft zwar gut, aber die internationalen Märkte stecken wegen Brexit, Trump und China voller Unwägbarkeiten.

Magdeburg l Alle Länder investieren derzeit viel und stellen Tausende Lehrer und Polizisten ein. Dennoch machen sie dicke Überschüsse. Das ist in Zeiten gigantischer Steuermehreinnahmen durchaus normal. Für einen präzisen Ländervergleich ist es zwar noch zu früh, dennoch zeichnet sich schon eines ab: Sachsen-Anhalt tickt (mal wieder) etwa anders.

Die Kenia-Koaliton gibt Vollgas. Nun ist das in guten Zeiten und auf gerader Strecke ja auch nicht verkehrt. Den Steuerzahlern muss der Staat jetzt etwas zurückgeben: In Form niedrigerer Abgaben (wie bei den Kitas) – oder etwa in Form besserer Straßen, Brücken und Schulen. Aber: Die Koalition muss jetzt langsam aufpassen. Die Steuereinnahmen werden nicht jedes Jahr durch die Decke gehen. Die Binnenkonjunktur läuft zwar gut, aber die internationalen Märkte stecken wegen Brexit, Trump und China voller Unwägbarkeiten.

Nur wer dosiert beschleunigt und auch rechtzeitig bremsen kann, kommt ans Ziel.

Unseren Artikel "Landeskasse macht ein bisschen Plus" zum Thema finden Sie hier.