In Sachsen-Anhalt fahren Fernbusse insgesamt sechs Städte an. Welche Metropolen von dort aus erreicht werden können.

Magdeburg/Halle (Saale). - Von Sachsen-Anhalt aus mit dem Zug oder Bus quer durch Europa ist längst keine Ausnahme mehr. Flixbus und Flixtrain haben ihr Streckennetz in den letzten Jahren deutlich erweitert und binden inzwischen auch Städte, wie Halle, Magdeburg oder Sangerhausen an große Metropolen wie Paris, Amsterdam oder Prag an.

Ab insgesamt sechs Halten in Sachsen-Anhalt kann die günstige Reise durch Europa starten.

Vor allem richten sich die Angebote an Reisende, die günstig unterwegs sein wollen. Besonders junge Menschen und Studenten nutzen diese Verbindungen nach ganz Europa regelmäßig.

Von Magdeburg nach Europa: Diese Ziele werden täglich und wöchentlich angefahren

Magdeburg: Bis zu 206-mal fahren Fernbusse der Betreibers Flixbus von Magdeburg aus jede Woche nationale und internationale Ziele an. 30 Fahrten am Tag starten vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Konrad-Adenauer-Platz.

Besonders beliebt ist die Strecke von Magdeburg nach Berlin. In weniger als zwei Stunden wird der Berliner ZOB erreicht. Diese Verbindung fährt fünfmal täglich in die Bundeshauptstadt. Hier gilt: Wer früh bucht, bekommt die Fahrt für einen Preis ab acht Euro.

Fünfmal am Tag fahren Flixbusse von Magdeburg aus nach Berlin. Symbolbild: IMAGO / Zoonar

Eine direkte Verbindung nach Köln gibt es nur bis zum dort ansässigen Flughafen ab 26,48 Euro. In sieben Stunden wird das Ziel erreicht und ab Magdeburg kann am Tag zweimal der Flughafen angefahren werden.

Um zum Kölner Hauptbahnhof zu gelangen, müssen Reisende ab Hannover in den FlixTrain wechseln. Auf dem Weg werden Bielefeld, Gütersloh, Hamm (Westfalen), Dortmund, Bochum, Essen, Duisburg und Düsseldorf angefahren.

Diese bundesweiten Reiseziele fährt Flixbus von Magdeburg aus an: Berlin

Bonn

Bremen

Köln

Dortmund

Dresden

Frankfurt

Hamburg

Hannover

Leipzig

Münster

Besonders gern nutzen die Fahrgäste aus Magdeburg die Streckenverbindungen nach Berlin, Hannover, Leipzig, Braunschweig und Hamburg innerhalb Deutschlands. Fast alle Zielorte sind in unter zwei oder drei Stunden erreicht und der Preis liegt ab acht Euro pro Fahrt. Nach Hamburg dauert die Busreise knapp fünf Stunden und das günstige Angebot liegt hier bei 18,98 Euro für die einfache Fahrt.

Häufig gewählte Ziele im Ausland, die mit einem Flixbus erreicht werden können, sind Prag, Amsterdam, Paris, Wien und Warschau. Alle Städte sind mit Direktverbindungen ab Magdeburg erreichbar, aber nicht alle Endhaltestellen sind am Hauptbahnhof. Dies sollte bei einer Buchung beachtet werden.

Österreichs Hauptstadt Wien ist mit einem Fernbus aus Magdeburg und Halle (Saale) erreichbar. Symbolfoto: IMAGO / CHROMORANGE

Vom Busbahnhof fährt neben dem Unternehmen Flixbus auch „Ecolines“, eine baltische Reisefirma, in Richtung Osteuropa regelmäßig ab. So können Fahrgäste, die etwas mehr Zeit mitbringen, mit einer knapp 22-stündigen Direktverbindung für 108 Euro in Lettlands Hauptstadt Riga reisen. Mehrere Zwischenhalte sind in Polen und Litauen, wie in der Stadt Kaunas, vier Stunden vor dem eigentlichen Ziel.

Aber auch Brest, in der französische Bretagne, mit einem Umstieg in Warschau, fährt „Ecolines“ an. Je nach Verbindung benötigt der Fernbus 18 bis 30 Stunden für die Fahrt. Ab 140 Euro ist diese Fahrt doch nicht ganz für den schmalen Geldbeutel geeignet.

In diese Metropolen Europas fahren Fernbusse ab Magdeburg Amsterdam

Antwerpen

Bialystok

Breslau

Den Haag

Kaunas

Krakau

Paris

Posen

Prag

Riga

Rotterdam

Warschau

Wien

Von Halle (Saale) durch Europa: Diese Ziele werden täglich und wöchentlich angefahren

Halle (Saale): Der Zentrale Omnibusbahnhof in Halle liegt in der Ernst-Kamieth-Straße und ist bis zu 20-mal am Tag Abfahrtsort für Reisen in deutsche und europäische Städte. Pro Woche sind bis zu 139 Abfahrten möglich.

Gern genutzte Verbindungen innerhalb Deutschlands sind nach Berlin, Dortmund, Dresden, München oder Düsseldorf. Von Halle nach Berlin fahren fünf Fernbusse täglich, aber auch zwei Flixtrain-Züge starten aus Halle. So kann die Bundeshauptstadt siebenmal am Tag erreicht werden.

Eine Busfahrt oder auch die Zugfahrt kosten ab 9,48 Euro – auch hier gilt: Wer früh bucht, hat höhere Chancen auf ein günstiges Ticket. Eine einfache Verbindung zum Berliner ZOB dauert knapp zwei Stunden; zum Berliner Alexanderplatz knapp drei Stunden.

Diese bundesweiten Reiseziele fährt Flixbus von Halle (Saale) aus an: Bremen

Köln

Dortmund

Dresden

Düsseldorf

Duisburg

Essen

Hamburg

Hannover

München

Nürnberg

Ab Halle (Saale) möglich: Mit dem Flixtrain günstig durch Deutschland fahren

Direkte Reiseziele mit dem Flixtrain ab Halle sind unter anderem Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Basel, Erfurt, Mannheim, Karlsruhe, Heidelberg und Freiburg im Breisgau. Der Deutsche Bahn-Konkurrent fährt bis zu achtmal pro Tag und bis zu 46-mal pro Woche ab.

Ab Halle (Saale) fahren Flixtrains durch Deutschland. Symbolfoto: IMAGO / imagebroker

Durch eine Kooperation mit Regionalzügen sind mehr als 70 weitere Städte in Sachsen-Anhalt über einen Umstieg mit dem FlixTrain-Netz verbunden. Fahrgäste können dabei Kombitickets buchen, die eine Regionalzugfahrt nach Halle und die anschließende FlixTrain-Fahrt enthalten.

Ab folgenden Städten sind Kombitickets buchbar: Magdeburg, Dessau, Merseburg, Lutherstadt Wittenberg, Weißenfels, Bitterfeld-Wolfen, Halberstadt, Wernigerode, Naumburg, Bernburg, Schönebeck, Aschersleben, Sangerhausen, Köthen und Lutherstadt Eisleben.

In diese Metropolen Europas fahren Fernbusse ab Halle (Saale) Amsterdam

Breslau

Brüssel

Krakau

Prag

Warschau

Wien

Internationale Verbindungen können von Halle (Saale) aus angesteuert werden. Unter anderem wird Wien täglich viermal angefahren. Drei der Verbindungen haben einen Umstieg in Prag oder am Berliner ZOB und benötigen zwischen zehn und zwölf Stunden.

Eine Direktverbindung fährt in der Nacht nur acht Stunden und 40 Minuten. Die niedrigsten Angebote starten ab 32,48 Euro pro einfache Fahrt.

Die tschechische Hauptstadt Prag ist in diesem Jahr bisher das beliebteste Reiseziel aus Halle (Saale) und Magdeburg mit dem Fernbus. Symbolfoto: IMAGO / Cavan Images

Die beliebteste Verbindung, sowohl aus Magdeburg, als auch aus Halle startend, ging nach Tschechien: In diesem Jahr sei Prag bisher das Auslandsreiseziel Nummer Eins der Sachsen-Anhalter mit dem Fernbus, heißt es. Mehrfach wird aus beiden Städten Prag angefahren.

Aus dem Süden Sachsen-Anhalts in Deutschlands Millionen-Städte

Aus Merseburg (Bahnhofsplatz 1), Weißenfels (Promenade 44) und Zeitz (Baenschstraße 5) fahren jeweils sechs-mal die Woche Fernbusse nach Hamburg und Berlin.

Von Weißenfels aus fährt ein Bus am Tag, aber nicht an jedem Tag die Woche, nach Hamburg. Gefahren wird über Merseburg, Halle und Berlin. In knapp sieben Stunden erreichen die Fahrgäste die Hansestadt an der Elbe. Das günstige Angebot liegt bei knapp 20 Euro für eine einfache Strecke.

Hamburg kann aus Magdeburg, Halle (Saale), Weißenfels, Zeitz und Merseburg mit dem Flixbus erreicht werden. Symbolfoto: IMAGO / imagebroker

Von Sangerhausen aus Deutschland und die Niederlande erkunden

Bis zu 14 Abfahren sind in der Woche von Sangerhausen (Am Mittelfeld 5) aus möglich. Ein Bus fährt über die Stadt im Harz nach Leipzig in eineinhalb Stunden. Für nicht einmal sieben Euro kommen Fahrgäste nach Sachsen.

Haltestellen mit dem Flixbus von Sangerhausen innerhalb Deutschlands Bochum

Dortmund

Dresden

Duisburg

Essen

Kassel

Leipzig

Mit der Verbindung in die niederländische Stadt Den Haag, die zehn Stunden unterwegs ist, können weitere Städte im Nachbarland und in Deutschland angefahren werden. Die einfache Fahrt kostet 35 Euro und startet täglich ab 11.30 Uhr.

Der nächste Halt nach Sangerhausen ist Kassel. Eine Strecke dauert circa zwei Stunden.

Mit dem Flixbus von Sangerhausen in die Niederlande Breda

Den Haag

Eindhoven

Rotterdam

Venlo

Venlo in der Niederlande kann von Sangerhausen aus erreicht werden mit dem Fernbus. Symbolfoto: IMAGO / Robert Poorten

Derzeit gibt es in Sachsen-Anhalt sechs Fernbus-Haltestellen: Magdeburg, Halle (Saale), Zeitz, Sangerhausen, Weißenfels und Merseburg. Weitere Haltestellen sind im Land zukünftig nicht ausgeschlossen, so Philipp Kaltenmark vom Flix-Presseteam.