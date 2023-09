Sachsen-Anhalts CDU trifft sich am Samstag zu einem Landesparteitag in Magdeburg. Gewählt wird ein neuer Parteivorstand. Volksstimme-Interview mit Landeschef Sven Schulze, der erneut antreten wird.

Sachsen-Anhalts CDU-Parteichef Sven Schulze tritt am Samstag beim Landesparteitag zur Wiederwahl an.

Magdeburg - Herr Schulze, die thüringische CDU hat unlängst mit Stimmen der AfD gegen die Minderheitsregierung ein Gesetz zur Absenkung der Grunderwerbsteuer durchgesetzt. Das hat zu viel Kritik geführt. Ist diese berechtigt?

Sven Schulze: Nein. Der Aufschrei, der aus dem linken Spektrum durch Deutschland ging, ist am Ende verhallt. Wenn ich in derselben Situation gewesen wäre wie der thüringische CDU-Fraktionsvorsitzende Mario Voigt, hätte ich genauso gehandelt. Denn: Die CDU hat einen inhaltlich richtig guten Antrag vorgelegt, und das schneller als alle anderen.

Genau das wird von einer konstruktiven Opposition erwartet. Für diesen Antrag hat die CDU nicht die Unterstützung der Minderheitsregierung bekommen. Warum sollte sie dann auf eine gute Idee, die Familien entlastet, verzichten? Wichtig ist, dass es in diesem Fall keine Zusammenarbeit mit der AfD gegeben hat.

Sven Schulze (CDU) über die AfD im Landtag: "Tritt sehr populistisch auf."

Einer AfD, die der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst als „Nazi-Partei“ bezeichnet. Sehen Sie das auch so?

Ich möchte mich nicht an solchen Bezeichnungen beteiligen. Ich erlebe die AfD regelmäßig im Landtag. Dort tritt sie sehr populistisch auf. Ich habe selten das Gefühl, dass es ihr um das Bundesland Sachsen-Anhalt, sondern eher um eigene Interessen geht.

Für die CDU im Magdeburger Landtag gilt nach wie vor: Wir lehnen jede wie auch immer geartete politische Zusammenarbeit mit der AfD wie auch mit der Linken kategorisch ab.

Mit dieser Ausschließeritis schränken Sie aber die Optionen der Union stark ein.

Wir stehen vor einer denkbar großen Herausforderung. Aber diese Debatte hatten wir schon vor der Landtagswahl 2021. Und was ist passiert? Wir hatten drei Optionen ohne AfD oder Linke. Es ist wichtig, ausschließlich auf eigene Themen zu setzen.

Der Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission, Andreas Rödder, kann sich im Osten auch CDU-Minderheitsregierungen vorstellen. Sie auch?

Nein. Schauen Sie sich doch Thüringen an. Die politische Konstellation dort ist eine Katastrophe für ein Bundesland. Ganz klar: Eine Minderheitsregierung ist keine Option.

Migration: Sven Schulze (CDU) für Obergrenze bei der Zuwanderung

Derzeit wird vor allem über das Thema Migration diskutiert. Braucht man bei der Zuwanderung eine Obergrenze?

Ja. So wie jetzt kann es nicht weitergehen. Kommunalpolitiker aller Parteien kritisieren, dass sie mit den Aufnahmekapazitäten absolut am Ende sind. Die Leistungsgrenze ist erreicht. Ich verstehe nicht, warum die Bundesregierung das nicht sehen will und so tut, als könnten wir unbegrenzt Menschen aufnehmen.

Sie kann ja mal die Hälfte der Büros im Bundesumweltamt in Dessau räumen und dort Flüchtlinge unterbringen. Dann weiß die Bundesregierung, was die Stunde geschlagen hat. Anfangen kann sie mit dem Büro des Chefs des Bundesumweltamtes, der ist ja – wie man lesen konnte - sowieso fast nie da.

Ein Problem sind die hohen Leistungen, die in Deutschland für Flüchtlinge gezahlt werden. Solche Anreize müssen zurückgefahren werden. Dafür muss die Bundesregierung Lösungen finden. Aber mir fehlt der Glaube, dass der Wille dazu da ist. Die Bundes-CDU jedenfalls hat ihre Zusammenarbeit in der Migrationsfrage angeboten.

Lesen Sie hier: Justizministerin möchte in die Parteispitze der CDU Sachsen-Anhalt

Wie zufrieden sind Sie mit dem Agieren der Bundes-CDU?

Wir brauchen in Berlin eine bessere Performance. Wir profitieren noch zu wenig von der schwachen Bundesregierung. Allein mit einem neuen Partei-Logo ist es nicht getan. Unsere Themen und Inhalte müssen auf Bundesebene sichtbarer werden. Da ist noch deutlich Luft nach oben.

Sie stellen sich am Samstag zur Wiederwahl als Landesvorsitzender. Vor zwei Jahren haben Sie eher mäßige 76,88 Prozent erreicht. Womit rechnen Sie diesmal?

Über ein Ergebnis werde ich nicht spekulieren. Allerdings ist es wichtig, dass vom Parteitag ein Signal der Geschlossenheit ausgeht. Die politische Erfahrung lehrt: Wer sich streitet, wird nicht gewählt.