Lust auf entspannen in Griechenland, bulgarische Städte erkunden, tauchen im Roten Meer oder Fototour in Spanien. Dann lohnt sich ein Blick auf den Sommerflugplan des Flughafens Leipzig/Halle.

29 Zielen in 13 Ländern sind vom Flughafen Leipzig/Halle aus erreichbar.

Halle/Leipzig. - Sommerzeit, Reisezeit: Wer im Sommer in den Urlaub fliegen will, wird auch am Flughafen Leipzig/Halle fündig. Wie aus dem Flugplan für den Sommer hervorgeht, gibt es seit Anfang April neue Ziele, die die Fluggesellschaften ansteuern.

Neue Zielflughäfen sind unter anderem Skopje in Mazedonien, Chania auf Kreta sowie Varna in Bulgarien.

Zudem bleiben natürlich auch zahlreiche weitere Verbindungen in beliebte Urlaubsregionen bestehen. Folgende Flughäfen werden bis 25. Oktober 2025 als Direktflug vom Flughafen Leipzig/Halle angeflogen:

Ägypten : Hurgharda, Marsa Alam

: Hurgharda, Marsa Alam Albanien : Tirana

: Tirana Bulgarien : Varna, Burgas

: Varna, Burgas Deutschland : Frankfurt am Main

: Frankfurt am Main Griechenland : Korfu, Kos, Heraklion, Rhodos, Chania

: Korfu, Kos, Heraklion, Rhodos, Chania Mazedonien : Skopje

: Skopje Österreich : Wien

: Wien Portugal : Faro, Funchal

: Faro, Funchal Rumänien : Bukarest

: Bukarest Spanien : Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Teneriffa, Fuerteventura, Las Palmas

: Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Teneriffa, Fuerteventura, Las Palmas Tunesien : Monastir, Djerba, Enfidha

: Monastir, Djerba, Enfidha Türkei : Istanbul, Antalya

: Istanbul, Antalya Ungarn : Debrecen (bis 31. Mai)

: Debrecen (bis 31. Mai) Zypern: Larnaca

Neue Airline Marabu am Flughafen Leipzig/Halle steuert Sonnenziele an

Die estnische Airline Marabu startet seit Mai dieses Jahr mit drei Flugzeugen auch vom Flughafen Leipzig/Halle.

Die Billigfluglinie übernimmt Strecken zu Sonnenzielen, die bisher Maschinen von Condor geflogen sind - nach Spanien, Griechenland, Portugal und Ägypten. Von Condor wird nur noch ein Flugzeug am Schkeuditzer Flughafen im Einsatz sein.

SunExpress steuert Ziele in Bulgarien an

In Kooperation mit Electra Airways bietet SunExpress seit dem 16. Mai Flüge in die beliebten bulgarischen Urlaubsorte Varna und Burgas an.

Die neuen Strecken werden bis Ende September angeboten. Varna wird jeweils montags, mittwochs und freitags angeflogen, Burgas dienstags, donnerstags und sonnabends – jeweils mit einem Airbus A320.

Reiseveranstalter bietet Sonderflüge nach Kalabrien und Zakynthos an

Außerdem gibt es vom Reiseveranstalter "momento" im September und Oktober Sonderflüge nach Kalabrien und auf die griechische Insel Zakynthos.

Der Sommerflugplan des Flughafens Leipzig/Halle bringt Urlauber insgesamt zu 29 Zielen in 13 Ländern, die von 27 Airlines angeflogen werden. Wöchentlich starten bis zu 222 Flüge vom Flughafen.

Gestrichene Flugverbindungen am Flughafen Leipzig/Halle

Zuletzt waren mehrere Flugverbindungen vom Airport Halle/Leipzig gestrichen worden. So hat Lufthansa die Strecke nach München aus dem Programm genommen. Eurowings strich die Verbindung nach Düsseldorf.

Und Ryanair zog sich ebenfalls zurück: Die Verbindung nach London ist weggefallen.

Universal Air stellt Linienflugverkehr ein

Auch Universal Air zieht sich zurück. Die Fluglinie nahm erst Ende März die Verbindung vom Flughafen Leipzig/Halle nach Debrecen in Ungarn auf. Der Linienverkehr wird am 31. Mai wieder eingestellt.

"Nach sorgfältiger Überlegung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unseren Linienflugverkehr einzustellen. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass alle Linienbuchungen ab dem 31. Mai 2025 storniert wurden. Die letzten Linienflüge finden am 30. Mai statt", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.