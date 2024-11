Flughafen Leipzig/Halle Gefährliches Spielzeug! Schlangen geschmuggelt: Boas und Nattern entdeckt

Boas in Spielzeug: Am Flughafen Leipzig/Halle haben Zollbeamte mehrere Schlangen in einer Frachtsendung entdeckt. Die Tiere waren in Spielzeuganhängern versteckt.