Forscher gibt Tipps: Hier sieht man die Milchstraße in Sachsen-Anhalt im Herbst

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger: Ab dem 1. September beginnt der meteorologische Herbst. Je dunkler es nachts ist, desto besser sieht man die Sterne am Himmel. (Astro-)Physiker Stephan Mertens von der Uni Magdeburg gibt Tipps, was man beim Sterne gucken beachten sollte.

Die Milchstraße, der helle Lichtschweif in der Mitte, ist im September besonders gut zu sehen.

Magdeburg - Auch wenn der kalendarische Herbstanfang erst am 21. September ist: Für Meteorologen und Astronomen symbolisiert der 1. September den Herbstanfang. Der Magdeburger Physiker Stephan Mertens hat im Gespräch mit der Volksstimme erklärt, wo sich die Milchstraße in Sachsen-Anhalt am besten beobachten lässt.