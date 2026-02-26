Ende Februar klettern die Temperaturen in Sachsen-Anhalt auf 20 Grad. Viele rechnen bereits mit einem verfrühten Frühling. Doch der März gilt als besonders wechselhaft und kann jederzeit eine Kehrtwende bringen.

Früher Frühling oder doch Kälterückfall? So wird das Wetter in nächster Zeit

Ungewöhnlich milde Temperaturen lassen die Blumen sprießen und die Hoffnung auf einen verfrühten Frühling aufblühen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Zum Monatsende steigen die Temperaturen deutlich an. Es werden frühlingshafte Werte bis zu 20 Grad erwartet.

Doch bleibt der Winter jetzt endgültig fern und macht Platz für den Frühling? Eine erste Einordnung liefert Meteorologe Dominik Jung in seiner Wetter-Kolumne auf hna.de.

Ungewöhnlich milde Temperaturen Ende Februar in Sachsen-Anhalt

Für Ende Februar zeigen mehrere Modelle Werte, die eher an April als an Spätwinter erinnern. Verantwortlich dafür sind laut Jung stabile Hochdrucklagen mit viel Sonnenschein und milder Luft aus den südwestlichen Regionen. Knospen beginnen zu treiben, erste Pollen sind unterwegs und vielerorts wächst die Hoffnung auf ein frühes Frühjahr.

Solche Temperaturanstiege sind laut Jung meteorologisch nicht außergewöhnlich. Dennoch können mehrere warme Tage in Folge schnell die Erwartung prägen, dass der Winter endgültig vorbei ist.

Gerade der März gilt als besonders wechselhaft. Verlagert sich ein Hochdruckgebiet in Richtung Atlantik oder Skandinavien, kann kalte Luft aus Nord- oder Osteuropa nach Sachsen-Anhalt einströmen. In der Vergangenheit folgten auf milde Februartage häufig späte Kälterückfälle mit Frost, Schnee und Graupel, so Jung.

Übergangsphasen zwischen Winter und Frühling seien besonders sensibel. Schon kleine Veränderungen in der Luftströmung können einen deutlichen Temperaturanstieg auslösen.

Wetter-Trend für März 2026: Eher mild als winterlich

Aktuelle Langfristmodelle deuten jedoch eher auf überdurchschnittliche Temperaturen im März hin. Wiederholte Hochdrucklagen über Europa könnten sich etablieren und längere mildere Abschnitte bringen.

Die Wahrscheinlichkeit für einen insgesamt milden Monat liegt nach derzeitigen Trends höher als für einen Märzwinter. Vor allem in der zweiten Monatshälfte sind bei südwestlicher Strömung Werte deutlich über 10 Grad möglich.

Mit länger anhaltendem Hochdruck steigt zugleich das Risiko ausbleibender Niederschläge. Bereits wenige Wochen mit zu wenig Regen können im Frühjahr zu trockenen Oberböden führen, so Jung.

Trotz der eher milden Tendenzen bleibt der März laut dem Meteorologen ein Übergangsmonat. Dreht die Großwetterlage, kann kalte Luft schnell wieder nach Sachsen-Anhalt gelangen. Nachtfrost, kühle Tage oder sogar Schneeschauer sind auch dann noch möglich.